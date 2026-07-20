Brussel·les multa AliExpress amb 550 milions per vendre joguines i cosmètics il·legals

La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per vendre productes il·legals, insegurs o falsificats, entre els quals joguines perilloses o cosmètics tòxics. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat les seves obligacions en virtut de la Llei de Serveis Digitals (DSA) de la Unió Europea per no haver "avaluat ni mitigat adequadament" els riscos que suposa la venda de determinats productes.
Segons han informat a través d'un comunicat, l'executiu ha multat AliExpress per no disposar de prou personal per revisar els productes potencialment il·legals o per "sobreestimar l'eficàcia" del seu sistema de detecció i retirada. La sanció econòmica és el resultat de la investigació que Brussel·les va obrir contra AliExpress el març del 2024 per possibles vulneracions de la DSA relacionades amb la gestió dels riscos, la moderació de continguts, els mecanismes de reclamació, la transparència de la publicitat i dels sistemes de recomanació, la traçabilitat dels comerciants i l'accés de la comunitat investigadora a les dades.
El juny de l'any passat, Brussel·les va acceptar diversos compromisos presentats per la plataforma per corregir part de les deficiències detectades, però va mantenir oberta la investigació sobre l'avaluació i la mitigació dels riscos sistèmics associats a la venda de productes il·legals.
En la decisió anunciada aquest dilluns, l'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la DSA i que les mesures adoptades fins ara no han estat eficaces per evitar la venda de productes il·legals. A més de la sanció, Brussel·les també exigeix a la plataforma xinesa que adopti mesures de correcció.
Mesures insuficients per reduir els riscos
En el comunicat, la Comissió Europea ha argumentat que la plataforma de comerç xinesa va analitzar "de manera insuficient" com els seus sistemes de recomanació i publicitat afavorien la difusió de productes il·legals. Brussel·les també creu que AliExpress "no disposava d'indicadors quantitatius adequats per mesurar l'eficàcia del seu sistema de moderació". "L'únic indicador utilitzat no permetia valorar si el sistema evitava que els productes il·legals reapareguessin sota formes similars", ha assenyalat Brussel·les.
Així mateix, considera que el sistema de detecció de productes il·legals introduït per AliExpress no funcionava correctament i que "productes falsificats, joguines insegures o cosmètics perillosos" van continuar disponibles durant setmanes malgrat els advertiments traslladats a la plataforma de comerç electrònic xinesa. D'altra banda, també creu que la companyia no va aplicar de manera efectiva el seu règim de sancions als venedors infractors, de manera que moltes botigues continuaven operant malgrat haver estat penalitzades.
L'executiu comunitari ha apuntat que els controls de conformitat dels productes introduïts per la plataforma podien ser "fàcilment esquivats" mitjançant una classificació incorrecta de les categories. "Els comerciants podien etiquetar deliberadament els productes en categories amb requisits menys estrictes perquè es publiquessin sense ser detectats", ha indicat Brussel·les.
La Comissió Europea ha argumentat també que AliExpress tampoc va impedir de manera adequada la venda de productes falsificats. Segons Brussel·les, el sistema obligatori de la companyia, anomenat "autorització de marca" i destinat a evitar aquestes pràctiques, és insuficient i amb falta de recursos, fet que permetia als venedors eludir-lo amb facilitat.
Mesures de correcció
Brussel·les ha explicat que l'import de la sanció s'ha fixat tenint en compte la naturalesa de les infraccions, la seva gravetat, el nombre d'usuaris afectats a la UE i la seva durada, almenys fins al juny del 2025, quan la Comissió Europea va comunicar a AliExpress les seves conclusions preliminars de la investigació. AliExpress té ara fins al 20 d'octubre de 2026 per presentar i explicar a la Comissió Europea les mesures que adoptarà per corregir els incompliments detectats.
Aleshores, el Comitè Europeu de Serveis Digitals disposarà d'un mes per emetre el seu dictamen, després del qual la Comissió Europea adoptarà una decisió definitiva i fixarà un termini per executar les mesures. Si la plataforma no compleix les obligacions imposades, podria afrontar multes coercitives periòdiques.
Multa similar a Temu
El maig passat, la Comissió Europea ja va multar Temu, una altra plataforma de comerç electrònic xinesa, amb 200 milions d'euros per vendre productes il·legals a la UE. Segons va argumentar Brussel·les, Temu va vulnerar la DSA per vendre productes com carregadors que no superen "les proves bàsiques de seguretat" o joguines infantils amb substàncies químiques per sobre dels límits legals o amb risc d'asfíxia a causa de peces desmuntables.