Compres a Shein o Temu? Així t'afectarà la nova taxa de la Unió Europea

Comprar a plataformes com Shein o Temu serà una mica més car a partir d'aquest dimecres, després que la Unió Europea hagi decidit començar a aplicar una nova taxa de tres euros als paquets de menys de 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Aquesta nova mesura afectarà milions de consumidors europeus acostumats a comprar en aquestes plataformes de comerç electrònic.
La decisió forma part d'una reforma més àmplia del sistema duaner europeu i pretén reforçar els controls sobre els milions de paquets que arriben cada dia a la Unió Europea. Brussel·les defensa que la iniciativa busca protegir els consumidors i "garantir una competència més justa" amb els comerços europeus.
La nova taxa s'aplicarà als paquets amb un valor inferior a 150 euros que arribin directament al consumidor des d'un país de fora de la Unió Europea. Les plataformes xineses com Shein o Temu seran les principals afectades, ja que bona part dels seus productes s'envien directament des de la Xina. En canvi, els productes que arribin primer a un magatzem situat dins de la Unió Europea tindran una taxa molt inferior, de només 50 cèntims.
Quant hauràs de pagar?
L'import general serà de tres euros per article importat directament des de fora de la UE. Segons la proposta de la Comissió Europea, aquest càrrec es podrà aplicar més d'una vegada si un mateix paquet conté diversos articles, fet que podria encarir encara més les comandes. La mesura, però, serà temporal mentre Brussel·les desplega una reforma integral del sistema de duanes, adaptada al creixement del comerç electrònic internacional.
Per què la UE pren aquesta decisió?
La Comissió Europea assegura que cada dia entren a la Unió uns 16 milions de paquets de baix valor, que representen el 97% de tots els enviaments internacionals, però només el 2% del seu valor econòmic., i fa que els controls duaners siguin, segons Brussel·les, "extremadament difícils, si no impossibles". L'executiu comunitari també sosté que la taxa servirà per finançar aquests controls i respondre a les queixes dels comerciants europeus, que denuncien competència deslleial davant les plataformes extracomunitàries.
La Comissió insisteix que la mesura no va dirigida específicament contra la Xina ni contra empreses com Shein o Temu, sinó que respon a un debat global sobre el comerç electrònic. De fet, els Estats Units ja apliquen una taxa similar des de l'any passat i el Regne Unit també prepara un sistema equivalent.