L'economia catalana creix un 3% interanual el segon trimestre, més que la mitjana a l'Estat i la Unió Europea

L'economia catalana va créixer un 3% interanual el segon trimestre del 2026, segons l'estimació avançada publicada aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). És una dècima superior al del primer trimestre de l'any (2,9%), i ve impulsat per l'augment de la construcció (3,7%), els serveis (3,7%), la indústria (1,5%) i l'agricultura (0,3%).
En termes comparatius, Catalunya va créixer tres dècimes per sobre de la mitjana de l'economia espanyola (2,7%), i 1,8 punts més que la mitjana de la Unió Europea, que és de l'1,2%. Tanmateix, la dada entre trimestres mostra que el PIB català creix un 0,7%, la mateixa xifra que l'espanyol, i dues dècimes per sobre de la registrada a la UE (0,5%).
Segons la informació facilitada per l'Idescat, el sector serveis creix tres dècimes més que en el primer trimestre, quan ho va fer un 3,4%, amb contribucions principalment de l'hoteleria i la restauració, les activitats de programació i consultoria i el comerç a l'engròs, prèviament a l'inici de la temporada turística de l'estiu. El creixement de la indústria, de l'1,5%, va ser cinc dècimes superiors al que es va registrar el primer trimestre.
Les branques que més van contribuir a l'impuls de la indústria són la farmacèutica, la fabricació de vehicles de motor i la de materials plàstics; i, tot i que la construcció va créixer un 3,7%, ho va fer a un ritme menor que en el primer trimestre, quan l'augment era del 5,1%. D'altra banda, l'agricultura va créixer un 0,3%, tres punts per sota dels nivells del primer trimestre (3,3%).