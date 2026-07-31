La paradoxa de la vaga a Rodalies: trens puntuals de Montmeló a Barcelona

Sona l’alarma. Sortir de casa i anar a l’estació. Mentrestant a la ràdio: “Vaga de Rodalies”. Comença una Odissea, ara que tothom en parla. O no. Els passatgers de l’estació de Montmeló han viscut una contradicció aquest divendres al matí: el dia que el Sindicat Ferroviari Intersindical ha convocat una aturada de maquinistes, els trens funcionen com un dia de cada dia. “M’acabo d'assabentar de la vaga, avui va com sempre: malament”, diu el Dani. A més, el Blai García, que ha d'anar a treballar, subratlla que el servei va “fatal” i que la vaga no ha afectat el seu trajecte.
El camí cap a Barcelona s'ha regit per l'anormalitat habitual. Abans de pujar, el Blai reflexionava que sempre hi ha parades de "minuts infinits" a mig camí o entre estacions. Però aquest divendres s’ha trencat la tendència. De Montmeló a Barcelona Passeig de Gràcia, el tren ha circulat sense cap incidència. Sense “parades eternes”, sense informació errònia i amb bones condicions de climatització. Tot un miratge per als passatgers.
El Marc, un altre usuari habitual, ho confirma tot plegat a Nació. Creu que el servei és "dolent" i no ho justifica per la vaga. “Sempre és igual, els diners es destinen on no s'haurien de destinar i el problema, en definitiva, és la gestió”, reflexiona. Els passatgers coincideixen en el rebuig envers el servei de Rodalies i conclouen que la vaga no és el problema, sinó la gestió d’un servei “imprescindible” que no arriba i que es caracteritza per un funcionament que, segons el Blai, és un “desastre”.
Els maquinistes s'aturen contra la calor
El Sindicat Ferroviari Intersindical ha convocat l'aturada d'aquest 31 de juliol per protestar contra les avaries en els sistemes de climatització dels trens, que provoquen temperatures elevades als combois. És a dir, per protestar contra la calorada que fa als trens de la xarxa ferroviària del país. Estan cridats a la vaga tots el personal de conducció i interventors de Renfe d'arreu de l'Estat espanyol.
Davant aquesta nova convocatòria de vaga, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta (de 06.00 a 09.30 hores i de 17.00 a 20.30 hores), malgrat que a estacions com la de Montmeló el tren ha circulat com sempre. Durant la resta de la jornada, el servei es prestarà al 33%, mentre que els trens d'alta velocitat i de llarga distància circularan al 73% de l'oferta prevista. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla.