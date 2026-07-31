Detenen un quart home pel tiroteig de la Mina del maig passat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un quart home en el marc de la investigació del tiroteig que va tenir lloc el 12 de maig passat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Es tracta d'un home de 46 anys que es va presentar voluntàriament a dependències policials dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia va fer tres detencions.\r\n\r\nL'actuació va incloure entrades i escorcolls a diversos punts de l'àrea metropolitana i a Maçanet de la Selva. La policia va intervenir set armes de foc, bona part de les quals estaven municionades i preparades per usar-se en qualsevol moment. A més, va comissar una armilla antibales, armes prohibides, munició i prop de 40.000 euros en efectiu.\r\n\r\nEls fets es van produir la tarda del 12 de maig al carrer Saturn de la Mina, quan membres de dos bàndols van protagonitzar un intercanvi de trets a la via pública. Tot i la violència de l'enfrontament, no es va registrar cap persona ferida. Els investigadors van recollir al lloc dels fets prop d'una trentena de beines, fet que va permetre iniciar les gestions per identificar els presumptes implicats.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nJa són set les morts per arma de foc a Catalunya durant el 2026 Oriol March\r\n\r\n