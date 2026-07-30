Espanya i el Marroc acorden el retorn dels migrants que havien entrat en tromba a Ceuta

El govern espanyol i el Marroc han acordat retornar tots els migrants que han accedit en els darrers dies a Ceuta de forma il·legal. El pacte arriba després que Ceuta denunciés aquest mateix dijous una “persistent entrada massiva de migrants”. També havien demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l’Exèrcit i declarar una situació d'”emergència nacional”, cosa que l'executiu de Pedro Sánchez ha desestimat. Tot i així, sí que han acordat amb el Marroc retornar-los "a tots" l'abans possible i reforçar les mesures de control.
El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas Lara, ha explicat en un vídeo a les xarxes que la situació s’ha agreujat en les últimes hores. Aquesta preocupació neix arran de l’arribada de centenars de persones d’origen magribí, provinents del Marroc, qui han travessat la frontera de Ceuta. Aquest accés multitudinari a peu s’ha produït per l'espigó del Tarajal, motiu pel qual el dirigent ha demanat reforçar les forces de seguretat i desplegar l’Exèrcit per garantir la inviolabilitat del límit territorial.
D’altra banda, el Ministeri de l’Interior, ha destacat “l’exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc” i ha promès aplicar mesures per al retorn de totes les persones que han entrat il·legalment. A part, aquestes actuacions també aniran adreçades a un control més estricte de la frontera.
Aquest dimecres, Vivas va xifrar en més de 1.500 les arribades de migrants per via marítima els darrers dies, amb una entrada diària superior a les 200 persones. A més de demanar a l’Estat més recursos d’acollida i reforçar la seguretat, va reclamar modificar la llei d’estrangeria per recuperar un instrument eficaç davant les entrades irregulars. De fet, Ceuta vincula els fets de les darreres hores a una sentència del Tribunal Suprem que limita el retorn dels immigrants que accedeixen a la ciutat nedant.
El govern espanyol no pot declarar l’emergència nacional
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que s'estava treballant per donar una “resposta immediata” a la situació generada per l’arribada massiva de migrants a Ceuta. Tot i això, assegura que no es pot aplicar l’emergència nacional per la qüestió migratòria. “Estem mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals, i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat al més aviat possible”, ha afegit a X.