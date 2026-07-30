Trànsit vol incorporar la IA per detectar infraccions al volant

El Servei Català de Trànsit (SCT) vol implementar una nova tecnologia basada en intel·ligència artificial per detectar algunes infraccions al volant, com ara mirar el telèfon mòbil mentre es condueix o no portar el cinturó. De moment, ja ho ha provat en un estudi pilot a l'AP-7 i a l'A-2, dues de les principals vies del país. Es tracta d’un carro-remolc equipat amb dues càmeres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó.
El director de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat que, igual que s’ha fet en l’actual Pla de seguretat viària amb els carros amb radars de velocitat, es vol incorporar aquesta nova tecnologia en vista al següent pla, el del període 2027-2030. Tot i que encara ha de guanyar en fiabilitat, l’objectiu, ha dit, és “entrenar-la bé” per poder aprofitar totes les seves potencialitats. Durant un mes, aquesta nova eina s'ha posat a prova en dues autopistes catalanes per comprovar la seva utilitat en diferents ambients de circulació.
A grans trets, tenint en compte que les mostres obtingudes són petites a causa del breu temps de prova, Lamiel ha destacat que l’A-2 s’ha detectat més ús del telèfon mòbil per part dels conductors i a l’AP-7 un no ús o mal ús del cinturó de seguretat, principalment els caps de setmana: “En entorn urbà hem detectat més ús del mòbil en horari laboral i a l’AP-7 més infraccions relacionades amb el cinturó perquè els conductors es relaxen i es pensen que no els enxamparan”, ha afegit el director de Trànsit.
Els resultats de la prova pilot
Els resultats de la prova pilot, que s’ha desenvolupat entre juny i juliol d’enguany, posen de manifest que les distraccions associades al telèfon mòbil continuen sent una conducta de risc present a la xarxa viària catalana. Durant el període d’anàlisi, el sistema ha detectat més de 8.500 casos de conductors utilitzant el mòbil mentre conduïen. Les dades obtingudes indiquen que entre un 3,6% i un 6,6% dels conductors observats podrien estar fent ús del telèfon durant la conducció, en funció del tipus de via i de les condicions del trànsit
La tecnologia també ha identificat 4.500 casos de persones que circulaven sense el cinturó de seguretat o fent-ne un ús incorrecte. Segons les estimacions de l’estudi, entre l’1,3% i l’1,8% dels ocupants dels vehicles observats no utilitzaven correctament aquest sistema de seguretat passiva, un element clau per reduir la gravetat de les lesions en cas d’accident.