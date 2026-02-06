Trànsit desplega sis nous radars mòbils a l'AP-7 per controlar la velocitat a tota l'autopista

Tot i que la crisi a Rodalies centra gran part dels esforços del Govern, el Departament d'Interior i el Servei Català de Trànsit (SCT) continuen treballant per reduir la sinistralitat i la mortalitat a l'AP-7. En aquest sentit, han incrementat la presència de radars a l'AP-7 amb el desplegament de sis nous carros mòbils, que se sumen als quatre que ja hi havia.
De fet, l'ampliació respon als resultats positius constatats per Trànsit dels quatre radars mòbils que es van activar el 2025. Tal com va explicar el director, Ramon Lamiel, en una entrevista a El Periódico, els primers quatre carros van permetre controlar 11 milions de vehicles i van servir per tramitar 585.000 sancions.
L'objectiu és controlar la velocitat "als 344 quilòmetres d’autopista" i assegurar el compliment de les limitacions. En una compareixença al Parlament aquest dijous, Parlón ha afegit que els Mossos d'Esquadra estan treballant amb controls específics al transport de mercaderies per evitar la sinistralitat associada a les sortides de vies per manca de descans.
Així, ha dit, s'està fent un control "exhaustiu" per reduir la sinistralitat i mortalitat associada. A més de reduir, de retruc, les afectacions d'hores que suposa la retirada de vehicles grans i les cues que això comporta.
Com funcionen els radars mòbils de l'AP-7?
El total de 10 radars mòbils a l'AP-7 aniran canviant de lloc cada un o dos mesos per tal d'aconseguir que els conductors tinguin una sensació de vigilància al conjunt de la via. I, segons dades de Trànsit, els carros multen una mitjana del 5% dels vehicles els primers dies que canvien d'ubicació i un 2% després d'unes setmanes sense moure's.