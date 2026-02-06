L'independentisme civil crida a manifestar-se contra el caos de Rodalies: «Hem de ser a tot arreu»

Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC i el CIEMEN, principals entitats de l'independentisme civil, han fet una crida a sortir al carrer aquest dissabte per denunciar el caos de Rodalies. En un article publicat a Nació, els dirigents de les quatre organitzacions -Xavier Antich, Salvador Coll, Sergi Perelló i David Minoves- assenyalen que l'independentisme "ha de ser a tot arreu on es defensi una millora de les condicions de vida dels catalans" i "no pot deixar cap espai buit". De cara a un cap de setmana amb dues manifestacions, les entitats independentistes -sense l'ANC, que no ha subscrit l'article- avisen que el moviment no pot deslligar-se del conjunt de la societat afectada per aquesta situació. "L'independentisme que aspira a la majoria social ha d'estar al costat del país que està descobrint que l'Estat maltracta i discrimina la societat catalana", apunten.
De cara a un cap de setmana carregat de mobilitzacions, les quatre entitats diuen que tant la manifestació de l'ANC i el Consell de la República com la de les plataformes d'usuaris -que compta també amb el suport dels sindicats majoritaris- són "necessàries, complementàries i eminentment polítiques". Aquest és un missatge que no es pot deslligar de les crítiques, verbalitzades pel president de l'ANC, Lluís Llach, però també per part de sectors de l'independentisme, que acusa els promotors de la manifestació de la tarda de "contraprogramar" l'acció de l'Assemblea i d'aparcar la independència. Òmnium, l'AMI, la Intersindical i el CIEMEN remarquen que l'independentisme pot recuperar la iniciativa en totes les accions per posar sobre la taula que "dependre de Madrid té un cost molt elevat per a tots els catalans, siguin de la ideologia que siguin".
En aquest sentit, les entitats -convocants també de la manifestació de les plataformes d'usuaris- recorden que el caos de Rodalies "no fa diferències" i assenyala clarament que la culpa és de l'Estat, per una manca d'inversió crònica, responsable tant del PP com del PSOE, i per una falta de "voluntat política" per atendre les demandes majoritàries de la societat catalana. "Els diners hi són, prometen pluges de milions finançades amb el dèficit fiscal, però després no arriba mai el compromès", apunten. I insisteixen que, aquest dissabte, cal assenyalar que l'Estat és "responsable del desastre que vivim". "Al matí i a la tarda, els objectius són els mateixos: millorar la vida dels catalans", afegeix l'article.
En aquest sentit, reclamen un independentisme amb vocació de majories, que no s'allunyi d'una majoria de la societat catalana que està "indignada" i se sent "desemparada". Alhora, avisen que l'única línia vermella ha de ser la presència de l'extrema dreta. Ni Vox ni Aliança Catalana participaran en les manifestacions de dissabte, tampoc a la de la tarda.