Aquest dissabte hi ha dues manifestacions a Barcelona en contra del penós estat de la xarxa de Rodalies i l’independentisme hi ha de ser a totes dues per assenyalar-ne el principal responsable: l’estat espanyol. El caos que s’està vivint a Rodalies aquestes últimes setmanes és el resultat de dècades de desinversió i menysteniment per part de tots els governs espanyols, tant del PP com del PSOE, i l’única solució possible és que Catalunya tingui les eines i recursos d’un estat propi per poder decidir com, quan i on inverteix. A Rodalies, per descomptat, però també a la resta de qüestions que afecten el dia a dia dels catalans: salut, educació, habitatge, treball i un llarg etcètera.
Davant d’aquesta situació, molts hauríem desitjat una sola manifestació unitària, transversal i de país. Malauradament, no ha estat possible. Però aquesta no pot ser excusa per quedar-se a casa. I entitats indiscutiblement independentistes com Òmnium Cultural, l’AMI, la Intersindical-CSC i el CIEMEN - quatre de les organitzacions que coorganitzem des de fa anys la manifestació de la Diada- hem decidit apostar obertament per les dues mobilitzacions: la del matí convocada per l’ANC i el Consell per la República; i la de la tarda convocada per les plataformes d’usuaris del transport públic, desenes d’entitats de tot el país (Unió de Pagesos, CONFAVC, CNJC), els sindicats, organitzacions i partits independentistes i un llarg etcètera. Ambdues manifestacions són ara mateix necessàries, complementàries i eminentment polítiques.
Dissabte l’independentisme té l’oportunitat de recuperar la iniciativa i posar sobre la taula una realitat que fa dècades que denunciem i que no sempre ha estat tan evident per a altres sectors de la societat: dependre de Madrid té un cost molt elevat per a tots els catalans, sigui quina sigui la seva ideologia. És igual a qui votis, la desinversió a Rodalies no fa diferències i els trens arriben tard per a tothom. I Catalunya no pot perdre més trens perquè ens hi juguem molt. Un tren amb retard està ple de gent que fa tard a la feina, que no arriba al metge o que no pot fer plans perquè no es pot refiar d’un servei essencial per a la vertebració del país. També està ple d’empreses que no saben si aquell dia tindran problemes de personal. Fa pocs dies, Pimec estimava en 9 milions d’euros l’impacte diari del caos de Rodalies i el tall de l’AP-7 en l’economia catalana.
És per això que el 7 de febrer hem de sortir al carrer. Cal fer sentir la nostra indignació per una situació que és doblement injusta: el desgavell de Rodalies és la conseqüència de dècades de manca d’inversió, però la causa no és la falta de recursos, sinó la falta de voluntat política per atendre les demandes majoritàries de la societat catalana. Els diners hi són, perquè periòdicament es prometen pluges de milions (finançades amb el dèficit fiscal, a més), però després mai arriba tot el que s’havia compromès. Així, dissabte cal assenyalar l’Estat com a responsable del desastre que vivim. Al matí i a la tarda. Perquè, al cap i a la fi, els objectius són els mateixos: millorar la vida dels catalans i les catalanes.
I l’independentisme, si vol acomplir els seus objectius polítics, ha de ser a tot arreu on es defensi una millora de les condicions de vida dels catalans i les catalanes. No ens podem permetre deixar buit cap espai de protesta i reivindicació ni podem deixar passar l’oportunitat de relacionar-nos amb el conjunt de la ciutadania que està indignada i se sent desemparada per un desori que no sembla tenir aturador. L’independentisme que aspira a la majoria social ha d’estar al costat del país que està descobrint que l’estat maltracta i discrimina la societat catalana. L’única línia vermella que hem de continuar tenint és la presència de la ultradreta, que mai serà benvinguda -i de fet, no vindrà perquè hi serem nosaltres- perquè no és possible compartir lluites amb aquells que alimenten els discursos d’odi i que sempre culpabilitzen les baules més dèbils de la societat catalana.
Per tot plegat, fem una crida al conjunt del moviment i a tota la societat catalana a omplir els carrers aquest dissabte 7 de febrer. Catalunya no pot perdre més trens.
Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural
Salvador Coll, president de l’Associació de Municipis per la Independència
Sergi Perelló, secretari general de La Intersindical
David Minoves, president del CIEMEN