Salvar el soldat emèrit

Després d'una llarga i tediosa travessia pel desert, Joan Carles I ha tornat als titulars de premsa amb la seva vella aparença triomfal de salvador de la democràcia. N'hi ha hagut prou amb desclassificar una munt de papers perquè els mitjans de comunicació obrin el miracle de tornar a l'emèrit l'honor arrabassat. Prou ganivets maliciosos. S'han acabat les calúmnies conspiranoiques. El rei no va conspirar abans del 23-F, sinó que va frenar amb la mà providencial la malvada aspiració dels colpistes. Llarga vida al rei.
El comú dels mortals, que no té temps ni ganes d'empassar-se el totxo de documents revelats, ha de confiar a cegues en el resum que li brindin els diaris. El País, per exemple, diu que la figura de Joan Carles I ha superat la prova dels fitxers secrets. El Mundo confirma que el sobirà espanyol va desactivar el cop. L'ABC, ple d'orgull reial, ens diu que el Borbó va aturar els revoltats. El mateix conclou Felipe González. El joc s'ha acabat. Aquí no hi ha res a veure. Cap endavant.
La bugaderia mediàtica funciona a tota metxa mentre algunes veus discrepants reclamen, com a mínim, un pessic de pudor i de prudència. Ningú amb dos dits de front defensaria que els papers desclassificats representen tot el gruix documental. En primer lloc, perquè l'Estat té prou capacitat per destruir o retenir les proves més comprometedores. En segon lloc, perquè no totes les informacions determinants van acabar enregistrades en un paper o un magnetòfon.
Hi ha una tercera qüestió crucial. Davant la massa inabastable d'informes, l'ecosistema mediàtic espanyol ha formulat una interpretació gairebé unànime. De fet, la xerrameca conjugal de la dona de Tejero ha ocupat més espai que altres documents més substanciosos. Una lectura atenta dels papers, en canvi, fa llum sobre algunes velles sospites. Segons el CESID, per exemple, Joan Carles I s'hauria reunit amb Jaume Milans del Bosch per demanar-li que no danyés la Corona en el procés. Ara ningú no recorda els àudios de l'emèrit amb Bárbara Rey? "Ric d'Alfonso Armada. Ha passat set anys a la presó i l'oncle no ha dit mai una paraula".
"És impossible que ell no ho sabés", diu l'historiador Julián Casanova en referència a l'emèrit. La desclassificació dels papers no els ha fet canviar d'opinió. “Hi ha molta més informació”. El que sí que suggereixen els arxius alliberats és que l'Exèrcit va estrènyer els límits del desenvolupament democràtic. El Ministeri de l'Interior diu que els militars estaven descontents amb les demandes nacionals dels pobles de l'Estat. Calvo-Sotelo presumeix d'haver calmat les aigües amb el seu “intent de control autonòmic”. I fins avui.
“Seria desitjable que el Rei Emèrit tornés a Espanya”, diu ara Feijóo cridant a la reconciliació amb l'heroi del 23-F. Les clavagueres de l'Estat no són només un enorme magatzem de merda, sinó també un eficaç túnel de rentat.