Educació avança que l'acord que prepara amb els professors és «el més important des del principi de la democràcia»

Les peces del tauler de joc entre els sindicats educatius i la Generalitat es van acostant, però encara ningú canta victòria. Durant la setmana intensa de reunions entre les dues parts, l'estira-i-arronsa ha deixat un posicionament optimista per part de l'administració catalana. "La valoració que fem és molt satisfactòria, de totes aquestes meses sectorials", ha valorat aquest el secretari general de Transformació Educativa, Ignasi Garcia Plata, en nom del Govern, a primera hora de la tarda d'aquest dijous. Ha destacat "el to propositiu" de les diferents trobades que s'estan produint amb els representants sindicals i ha elevat les expectatives del pacte que preparen: "Anem a un acord global, segurament el més important que es pugui signar en matèria educativa des del principi de la democràcia".
Hores abans, els sindicats educatius amb representació a la mesa sectorial -Ustec, Professors de secundària, CCOO, CGT i UGT- havien detallat que encara veien lluny l'entesa amb el Departament d'Educació i Formació Professional per la manca d'esforços pel que fa a la nova proposta de salari. Si bé reconeixien que hi havia hagut avenços rellevants en ràtios -assegurar que no se superin els 30 alumnes per classe a l'ESO el curs vinent- o en escola inclusiva, també detallaven que totes les propostes per elevar-los el complement autònomic han estat insuficients, detalla l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
A la trobada d'aquest dimecres, en què la conselleria els havia de presentar una nova proposta salarial, després de la de la setmana passada, havia predominat la decepció entre els sindicats. El plantejament inicial de la Generalitat partia de la voluntat d'elevar-los un 15% el complement autonòmic, en quatre anys, quan els mestres i professors mobilitzats reclamaven que fos el 100%. La proposta actualitzada ho elevava al 20%, únicament.
Segons la portaveu del sindicat majoritari (Ustec), Iolanda Segura, aquest dijous, no se'ls hi ha plantejat cap nova concreció salarial. Així, tant el Govern com els sindicats, s'han emplaçat a una nova reunió aquest divendres.