Una «còpia digital» de la C-32 analitzarà les càmeres i sensors per optimitzar la resposta en cas d’emergència

El centre de recerca i2CAT i Abertis han validat aquest dijous a l’autopista C-32 una tecnologia per reduir el temps de resposta en casos d’emergència i adaptar la via en congestions de trànsit o episodis de contaminació. Amb un "bessó digital" que analitza en temps real les dades d’antenes i sensors i connectivitat 5G, el sistema permet enviar recomanacions de maniobres i velocitat personalitzades als conductors. La primera aplicació ha permès reduir en un 20% el temps d’arribada d’una ambulància al lloc de l’accident.\r\n\r\nL’autopista C-32 Sud és la primera de l’Estat en digitalitzar completament els seus 51 quilòmetres amb antenes i sensors. El tram habilitat per testar sobre el terreny el "bessó digital" és el comprés entre els quilòmetres 34 i 48,8, on s'ha fet la demostració amb el cas de l'accident. El pilot, emmarcat en el projecte de recerca DIMOS 5G, és una iniciativa pionera en l’entorn de recerca europeu que vol demostrar com la recerca en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent impacta directament en la seguretat ciutadana, optimitzant la gestió de la via de forma predictiva i eficient. L’anàlisi de dades permet al sistema seleccionar l’estratègia òptima per obrir pas al vehicle d’emergència, generant recomanacions automàtiques de distància de seguretat i maniobres que es transmeten en temps real a les persones usuàries de la via.\r\n