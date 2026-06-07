El Papa visita Catalunya: consulta l'agenda de Lleó XIV al detall

El papa Lleó XIV disposarà de 36 hores per celebrar fins a set actes, la majoria massius, a l'àrea de Barcelona. L'agenda de la visita del pontífex a l'Estat li reserva un temps limitat per a Catalunya i l'espremerà al màxim, amb un pas molt intens pel país que comportarà afectacions i coincidirà amb la Selectivitat i la vaga dels docents.
Concretament, el Papa arribarà a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat dimarts a les 12.25 provinent de Madrid, on ja haurà celebrat quatre dies d'actes. Marxarà cap a Gran Canària dijous al matí, a les 8.30 hores i, entremig, beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, visitarà l'Abadia de Montserrat, farà una oració amb 40.000 creients a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i visitarà la presó de Brians 1, entre altres.
A continuació, a Nació oferim els detalls de l'agenda del Papa a Catalunya.
Dimarts 9 de juny
Oració de l'Hora Mitjana a la Catedral de Barcelona
Lleó XIV haurà de córrer per arribar a l'Oració de l'Hora Mitjana, prevista a les 13 hores a la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. A la Catedral, el Papa serà rebut per l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Després de la pregària i l’homilia, Lleó XIV es dirigirà a la cripta per a un moment de recolliment i pregària davant de la tomba de Santa Eulàlia. Visitarà la font del claustre de la catedral, on també saludarà algunes autoritats civils.
Audiència institucional amb Salvador Illa
El president de la Generalitat, Salvador Illa, rebrà el Papa en una audiència privada al Palau Episcopal, a Barcelona. La trobada no podrà ser gaire extensa perquè, després, Lleó XIV es reunirà amb membres de l'Orde de Sant Agustí.
Vetlla d'Oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys
El primer gran acte multitudinari del Papa serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on s'espera que hi assisteixin uns 40.000 joves i fidels. Consistirà en una trobada nocturna, pels volts de les 20 hores -el recinte obre a les 18 hores-, en què el pontífex farà una volta a la pista d'atletisme amb el papamòbil i dialogarà amb tres joves abans de presidir una vetlla de pregària amb testimonis i actuacions musicals. A més, es preveu la benedicció de 37 ambulàncies destinades a l'ajuda humanitària a Ucraïna.
Dimecres 10 de juny
Visita a Brians 1
La jornada de dimecres començarà amb la visita al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, que començarà a les 10.50 hores. Allà, el Papa es trobarà amb una vuitantena de reclusos i treballadors al teatre-auditori del recinte, en el que serà un dels actes amb una simbologia social més forta de tot el viatge a l'Estat.
Visita a l'Abadia de Montserrat
A les 12 hores, el Papa anirà fins al monestir benedictí de Montserrat, on presidirà l'oració del Sant Rosari. L'acte comptarà amb la interpretació de la Salve i el Virolai per part de l'Escolania de Montserrat. A continuació, compartirà un dinar privat amb la comunitat de monjos benedictins abans de tornar cap a Barcelona.
Trobada social al Raval
A les 16:30 hores el pontífex acudirà a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval, on es reunirà amb organitzacions diocesanes de caritat, entitats socials i col·lectius vulnerables atesos per l'Església.
Missa i benedicció a la Sagrada Família
Cap al final de la tarda, se celebrarà a la Sagrada Família la missa solemne que tancarà la visita del Papa al país. Arribarà al temple en papamòbil pel carrer Rosselló i serà rebut pel rei Felip VI. Després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort, començarà la litúrgia en català i castellà a les 19.30 hores davant d'uns 8.000 fidels repartits entre l'interior i l'exterior.
L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que es farà a les 21:15 hores, i en què Lleó XIV beneirà i inaugurarà, oficialment, la Torre de Jesucrist, la més alta de la basílica. La seva visita acabarà amb un espectacle de llums i focs artificials.