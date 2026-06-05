La bretxa digital entre el clergat impacta en la visita del Papa

En la seva encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV es refereix a la bretxa digital com un dels grans esvorancs que la intel·ligència artificial (IA) pot aprofundir i generar allò que el Papa anomena amb sagacitat un nou colonialisme basat en el control de les dades. El que potser no imaginava és que els sacerdots de l’arxidiòcesi de Barcelona, que visitarà d'aquí a pocs dies, en poden ser també víctimes. L’organització del viatge ha delatat també alguns problemes comunicatius que han molestat en algunes parròquies.
Tots els capellans de l’arquebisbat de Barcelona disposen d’un correu corporatiu, tot i que molts d’ells no l’usen de manera freqüent. Els preparatius del viatge, però, han accelerat les comunicacions diocesanes. El cert és que els capellans -molts, segons ha pogut saber Nació- es van inquietar en no rebre per correu els formularis per obtenir les entrades als dos actes de masses de la visita, la vetlla a l’Estadi Olímpic i la missa a la Sagrada Família. El cert és que van rebre’ls a la carpeta d’spam, el correu brossa. Probablement perquè es van enviar des d’un servidor contaminat.
Però aquí no van acabar els problemes. Molts sacerdots són d’edat avançada i van haver de córrer per omplir els formularis, necessaris per distribuir les entrades -que són uninominals- entre els seus feligresos. A cada parròquia corresponen 6 entrades a la Sagrada Família i 50 a l’Estadi Lluís Companys. El cert és que aquest divendres al matí les entrades encara no havien arribat, generant nerviosisme. Els qui han intentat fer seguiment del mail rebut, s’han trobat amb un missatge: "Aquest enllaç ha caducat". "Només podem resar i confiar que les entrades arribaran", expressava aquest mateix divendres un sacerdot barceloní.
Hi ha gent emprenyada i més d’un parla de "caos", mentre molts es pregunten què va passar amb les entrades que es van oferir online per assistir a l’acte de l’Estadi, que té cabuda per prop de 40.000 persones. Tres quartes parts de les que es van posar en línia es van esgotar en pocs minuts. "No és possible, això no és un concert de Bud Bunny", exclamava fa uns dies un sacerdot molt divertit.
Hi ha sacerdots que parlen de "desgavell absolut". Ha fet fortuna aquests dies anomenar el bisbe auxiliar David Abadías, responsable de la coordinació del viatge a Barcelona, com a "bisbe Avaries", com explica un feligrès a Nació. Val a dir, en tot cas, que la feina d'Abadías té molts defensors i és valorada des de les institucions. Malgrat els entrebancs digitals, però, la gent ho entoma amb humor, té moltes ganes de veure i escoltar el Papa, i confia que la fe mourà muntanyes.