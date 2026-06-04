Totes les afectacions al trànsit per la visita del Papa a Barcelona: carrers tallats i transport públic

Barcelona rebrà la setmana vinent el Papa. Concretament, Lleó XIV serà a la capital del país els dies 9 i 10 de juny, quan està previst que se celebrin actes a la Catedral, l'Estadi Olímpic i la Sagrada Família, entre altres. Davant l'afluència de gent massiva prevista, les administracions han preparat un dispositiu de mobilitat especial per garantir la seguretat i el bon desenvolupament i funcionament de les activitats que es duran a terme a la ciutat.
Ciutat Vella
Al districte de Ciutat Vella, on es troben la Catedral i el Palau Episcopal, les restriccions de trànsit i estacionament començaran el dilluns a les 7 h i s'estendran fins dijous. Al Raval, en els carrers que envolten l'església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya, hi haurà talls els dies 9 i 10. Aquests són els espais per on no es podrà ni circular ni aparcar des de les 7 h de dimarts fins a les 23.59 h del dimecres:
- Hospital (ambdós costats), des de la Rambla fins a rbla. Raval
- Gardunya (tota la plaça)
- Jerusalem (ambdós costats), des de pl. Gardunya fins a Hospital
- Sant Agustí (tota la plaça)
- Arc de Sant Agustí (ambdós costats), des d’Hospital fins a Sant Pau
L'Eixample
La zona amb més impacte serà l'Eixample, especialment a la zona de la Sagrada Família. Des de la plaça del Cinc d’Oros fins al carrer de Lepant, i entre els carrers de Provença i Còrsega, estarà prohibit aparcar. També quedaran tallats al trànsit des de les 7 h del dimecres fins a les 2 h del dijous els espais següents:
- Av. Diagonal (ambdós costats), des de pl. Cinc d’Oros fins a Bruc
- Rosselló (ambdós costats), des de Pau Claris fins a Lepant
- Pau Claris (ambdós costats), des de Còrsega fins a Rosselló
- Roger de Llúria (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Bruc (ambdós costats), des de Còrsega fins a av. Diagonal
- Girona (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Bailèn (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Pg. Sant Joan (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Roger de Flor (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Nàpols (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Sicília (ambdós costats), des de Còrsega fins a València
- Sardenya (ambdós costats), des de Còrsega fins a València
- Marina (ambdós costats), des de Rosselló fins a València
- Lepant (ambdós costats), des de Rosselló fins a València
- Provença (ambdós costats), des de Sicília fins a Lepant
- Mallorca (ambdós costats), des de Sicília fins a Lepant
- València (ambdós costats), des de Sicília fins a Lepant
Sants-Montjuïc
L'accés a Montjuïc quedarà restringit a partir de dimarts a les 12 h. Només podrà accedir als entorns de la muntanya qui disposi d'acreditació. A banda, des de les 7 h de dilluns fins a les 2 h de dimecres no es podrà aparcar als espais següents
- Pg. Olímpic (ambdós costats), des de pg. Migdia fins a av. Estadi
- Av. Estadi, vial amb forma de L (entre les pistes de pàdel Picornell i INEFC)
- Av. Estadi (ambdós costats), des de pg. Santa Madrona fins a Jocs del 92
- Jocs del 92 (ambdós costats), des d’av. Estadi fins a Foc
- Vial de l’Olivera (ubicat a pg. Olímpic, entre el Palau Sant Jordi i l’Estadi Olímpic)
Reforç del transport públic
Pel que fa al transport públic, aquest també es veurà afectat. D'una banda, a Montjuïc, TMB reforçarà entre un 30 i un 50% l’oferta de metro de les línies que més s’acosten a la zona a partir de la tarda i el vespre del 9 de juny. També es posarà en marxa un servei de bus llançadora entre la plaça d’Espanya i l’Estadi Olímpic, amb nou autobusos articulats, i s’incrementarà la freqüència del funicular.
A més, algunes línies d’autobús que travessen la muntanya veuran retallat o desviat el recorregut, sobretot les línies 13, 55, 125 i 150, així com la ruta sud del Bus Turístic. Les línies X3 i 23 mantindran el recorregut habitual sempre que les condicions d’afluència ho permetin.
A la Sagrada Família, dimecres s'incrementarà l’oferta de metro entre un 30 i un 65% a la tarda. Cal tenir en compte que l’estació de metro de Sagrada Família romandrà tancada tot el dia, i els trens de les línies 2 i 5 circularan sense aturar-s’hi. A l’estació de Verdaguer de la línia 4, durant el moment punta de la tarda, només es permetrà la sortida de passatgers. Finalment, es reforçarà la línia T4 del Tram perllongant l’hora punta fins a les 23 h per donar cobertura a la zona.