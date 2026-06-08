Descobreix si la policia t'ha investigat en algun moment: així ho pots comprovar pas a pas

Les administracions públiques acumulen una gran quantitat d'informació sobre la ciutadania, des de dades fiscals i laborals fins a registres sanitaris, educatius o de padró amb l'objectiu de gestionar serveis i complir les seves funcions. De fet, és habitual que, per tramitar ajuts, prestacions o altres gestions administratives, diferents organismes consultin de manera automatitzada dades personals que ja consten en poder d'altres administracions, evitant així que la ciutadania hagi d'aportar documentació que l'Administració ja té.
Tot i això, poques vegades som conscients del tipus d'informació a què accedeixen ni quan ho fan ni perquè, però hi ha una manera molt senzilla i oberta a tothom de saber si, per exemple, la policia ha consultat les teves dades o si l'Agència Tributària ha necessitat les teves dades per algun motiu. Així ho explica José Alberto Cruz, treballador de l'administració pública i creador de contingut a xarxes sobre tràmits administratius, al seu vídeo d'Instagram on explica com descobrir-ho pas a pas.
1. Entra en "La meva Carpeta Ciutadana"
Per descobrir quins organismes han accedit a les teves dades personals i quan i per què ho han fet, primer has d'entrar en el web o en l'aplicació mòbil "La meva Carpeta Ciutadana". És una plataforma digital oficial del govern espanyol que permet consultar, des d'un únic lloc, bona part de la informació i els tràmits que les diferents administracions públiques tenen sobre tu. Has d'accedir mitjançant Cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic.
2. Fes clic en "la meva carpeta"
Tant dins del web com de l'aplicació trobaràs un apartat titulat: "la meva carpeta". A l'aplicació mòbil l'opció apareix a sota entre l'opció de "calendari" i "serveis"; i al web apareix a la part de dalt, sota el logo del govern d'Espanya. Una vegada dins, has de fer clic en "Transparència", que trobaràs fàcilment en una columna a l'esquerra en el web i en un bloc a la dreta a l'app.
3. Selecciona "intercanvis entre administracions"
Una vegada hagis entrat en l'apartat de "Transparència" tindràs l'opció de fer clic en "els meus intercanvis entre administracions" a l'aplicació mòbil. Al web, una vegada entres en aquest apartat et dirigeix directament a un cercador en què pots filtrar per dates, que ja és el següent i últim pas.
4. Filtra per dates i administracions
En l'app, després d'accedir a l'apartat "els meus intercanvis entre administracions" podràs triar l'opció "entre organismes" o "des de la meva carpeta ciutadana". Pressiona el primer i t'apareixerà un filtre per data i servei. Tria la data o el període de temps que vulguis investigar i, si vols saber sobre ai una organització o administració concreta ha accedit a les teves dades, també pots triar-ho amb el filtre "per servei".
Amb el web, quan fas clic en "els meus intercanvis entre administracions" apareix directament el filtre per data i servei perquè puguis triar. Només s'ha de seguir el mateix procediment: triar la data i el servei concret o, en cas de voler accedir a totes les administracions, no selecciones cap.
5. Llistat d'administracions que t'han investigat
Una vegada tries el filtre, apareix un llistat ordenat per data amb els diferents organismes, siguin estatals o municipals, tant la policia com la DGT, l'Agència Tributària o les universitats, que han accedit a les teves dades personals i quin ha sigut el motiu. De fet, si ho necessites, pots descarregar un justificant en PDF en què es mostra quan han consultat les teves dades, l'organisme i el motiu.