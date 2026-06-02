Els canvis de la DGT en la renovació del permís de conduir que afecten els majors de 65 anys

La renovació del permís de conduir continua sent un tràmit obligatori per mantenir l'autorització per circular. Tot i que la Direcció General de Trànsit (DGT) no fixa una edat determinada per deixar de conduir, sí que recorda que els factors determinants són les condicions físiques, mentals i sensorials de cada conductor.
Per aquest motiu, va introduir a partir de desembre de 2025 diversos canvis en la renovació del permís de conduir que afecti, sobretot, a les persones de 65 anys o més, i que han entrat en vigor aquest 2026.
L'exempció de la taxa de trànsit
Un cop es compleixen els 70 anys, la renovació del permís continua sent obligatòria, però s’elimina el pagament de les taxes administratives. Com s'explica al web de la DGT, si tens 70 anys o més i vols renovar el teu carnet, primer has d'accedir a un dels Centres de Reconeixement de Conductors oficials i demanar cita. En aquest lloc pots fer la renovació completa i cobren un import pel reconeixement mèdic.
Ara bé, si has nascut el 1956, has de recordar que a partir d'aquest any estàs exempt de pagar la taxa de trànsit per la renovació del teu permís de conduir. Però el reconeixement mèdic, això sí, encara és necessari i s’ha de pagar.
Renovació del permís cada 5 anys
L'altre canvi que afecta les persones de 65 anys és la freqüència de renovació del permís de conduir. La DGT manté el sistema de renovacions més freqüents per als conductors d'edat avançada amb l'objectiu de garantir que les aptituds físiques i cognitives necessàries per conduir es conserven en bones condicions.
Aquest 2026 s'ha avançat el termini de revisió a cada cinc anys, en compte de cada deu. Per tant, els nascuts el 1961 seran els que entraran en el grup que comença a renovar el permís cada cinc anys en complir els 65. En aquesta etapa, els permisos de turismes i motos (AM, A1, A2, A i B, entre d’altres) passen a renovar-se cada cinc anys, mentre que els professionals del transport com camions i autobusos han de fer-ho cada tres.
Els Centres de Reconeixement de Conductors són els encarregats de fer aquestes avaluacions mitjançant proves psicotècniques que valoren la visió, l’audició, els reflexos, la coordinació i l’estat cognitiu. Mentre aquests requisits es compleixin, no hi ha un límit d’edat per continuar renovant el permís.