Veïns de Barcelona lloguen els balcons per veure el Papa: «1.000€ per unes vistes privilegiades»

"Oportunitat única per viure la visita del Papa a Barcelona" o "Experiència memorable per gaudir d'un esdeveniment especial des d'una perspectiva privilegiada". Anuncis com aquests s'han multiplicat en les últimes hores a les plataformes de revenda com Wallapop, d'usuaris que lloguen els balcons per aquells que vulguin veure la visita de Lleó XIV a Barcelona.
Molts veïns propers a la Sagrada Família estan aprofitant la visita del Papa per treure'n un rèdit econòmic, llogant els balcons dels pisos a preus que oscil·len d'entre els 150€ fins a alguns que superen els 1.000. Els usuaris aprofiten que el 10 de juny Lleó XIV recorrerà amb el papamòbil el carrer Rosselló fins a arribar a la Sagrada Família, on oficiarà una missa.
"Espai per sis o set persones", diu un dels anuncis, mentre que algun altre es despenja comentant que "hi ha espai per a cinc cadires". Alguns dels veïns inclouen begudes o menjar a l'oferta i d'altres estan escrits directament en anglès.
El Govern defensa el català en la benedicció de la torre de la Sagrada Família
Pressió del Govern perquè el català estigui present en el gran acte litúrgic de la visita del Papa a Catalunya. L'executiu ha reclamat a l'Església que Lleó XIV inclogui la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, tal com ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque. Es tracta del gran acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del pontífex a tot l'Estat, però el missal de l'acte, publicat aquest dilluns, va aixecar polèmica perquè era exclusivament en castellà. Formacions com Junts o ERC havien demanat al Govern que treballés per garantir la presència del català i ara l'executiu hi treballa.
"Els capellans, de capellans"
El cardenal Juan José Omella ho va deixar molt clar: "Els capellans, aneu vestits de capellans". La instrucció la va donar l’arquebisbe de Barcelona en la reunió del consell presbiteral, l’òrgan que representa els capellans de l’arxidiòcesi i que formen més de seixanta sacerdots. Són el nucli dur de l’Església barcelonina, els més rellevants. Omella es referia així al primer acte que celebrarà Lleó XIV després de la seva arribada, a la catedral de Barcelona.