Que la benedicció de la Sagrada Família a càrrec del papa Lleó XIV sigui íntegrament en castellà ja aixeca polseguera política. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha enviat aquest dimarts una carta a Salvador Illa en la qual li reclama que pressioni perquè el català tingui més presència en la cerimònia. "La defensa del català s’ha de fer a diari i en totes les situacions, per descomptat, però és evident que una ocasió tan especial i amb una audiència potencial tan alta com és la visita del Sant Pare és un moment que s’ha d’aprofitar per projectar la llengua catalana, la llengua pròpia de Catalunya, arreu del món", remarca Sales en la missiva dirigida al president de la Generalitat.
"Li demano que faci totes les gestions necessàries amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb el cardenal Omella i amb la pròpia Santa Seu per garantir una presència del català adequada al reconeixement legal que té la nostra llengua, tant a la missa i a la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, com a la resta d'actes oficials de la visita", demana Sales. "No demanem cap concessió ni cap favor, simplement estem defensant la nostra llengua, com fa qualsevol nació, i el Govern ha de ser exemplar i el primer a actuar", destacat la presidenta del grup parlamentari de Junts. El 2010, amb la visita de Benet XVI a Barcelona, el català va tenir-hi una presència més destacada.
En tot cas, sí que seran en català les primeres paraules que pronunciï el Papa a la Sagrada Família: "En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres". Així va ser també el 2010 amb la visita d'un dels seus antecessors. Una incògnita sobre el pes final de la llengua catalana s'acabarà de determinar quan intervingui Omella. Fa setze anys, l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach va fer la major part de la seva intervenció en català. Caldrà veure la presència que finalment tingui la llengua en la resta de l'agenda papal, que inclou també una visita a Montserrat, un acte al Raval i una vetlla a l'Estadi Lluís Companys, així com també una visita a la presó de Can Brians.
La carta de Junts, per cert, també fa referència a Antoni Gaudí, arquitecte de la Sagrada Família i compromès amb el catalanisme. "Cal recordar que la visita del papa Lleó XIV coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, una persona altament arrelada al país i a la identitat catalana, cosa que encara fa més dolorós veure com el català, llengua que defensava sempre l’arquitecte de la llum, no té la presència que es mereix a la cerimònia", assenyala Sales en la missiva dirigida a Illa. El Govern es bolcarà en la visita del Papa, la primera que fa a Espanya des que va arrencar el seu mandat. El pontífex Francesc, el seu antecessor, malgrat el vincle amb la comunitat hispana, no va venir.