El Govern tira de símbols i cultura popular per l'espot de benvinguda a Lleó XIV

Montserrat de fons, dos excursionistes que es troben i un "hola". Així comença l'espot publicitari amb què el Govern de la Generalitat ha decidit donar la benvinguda al Papa, que del 9 a l'11 de juny visitarà la capital catalana. Sense centrar-se en la dimensió estrictament religiosa de la visita, l'Executiu ha optat per presentar Lleó XIV com un convidat que arriba a una terra definida per la cultura, la tradició i la diversitat.
"Has pensat que un 'hola' pot explicar quin és el nostre tarannà?", planteja l'espot com a pregunta inicial. Tot seguit, més imatges que se succeeixen ràpidament: una paret amb fotografies penjades de les obres de Gaudí, el cavaller Sant Jordi... i, de sobte, un grapat de gent de diferents colors de pell simulant els castellers. Mans i cossos que s'entrellacen en una metàfora de la unió. "És un pont entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic, i del Pacífic a arreu del món".
A continuació, torna a aparèixer la Sagrada Família: la creu de la torre de Jesús emergeix d'unes arrels que "trenquen el cel". I la peça continua amb un dels símbols més reconeixibles del país. "I per l'abril, roses mil": apareix la tradició de Sant Jordi, amb roses sobre un fons blanc, que simbolitzen una de les festes més estimades pels catalans.
I, llavors, tambors, gralles i capgrossos: "Agermanem tots els temps, abracem totes les veus: la de fora, la de dins, la que escriu i la que parla. Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest 'hola' entre tu i jo és el que ens fa ser com som". Les referències a la cultura popular es combinen amb un missatge d'obertura i convivència que pretén donar la benvinguda al Papa.
Fins i tot, fa referència a la inauguració dels Jocs Olímpics del 1992. "Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món". És la idea que vertebra l'espot i que culmina en un missatge final: "Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya".
La benedicció de la torre de la Sagrada Família, en castellà
Tot i que l'espot és en català i clarament reivindicatiu de la cultura popular i tradicional del país, avui també s'ha desvetllat una primera incògnita de la visita de Lleó XIV a Catalunya. La Santa Seu ha fet públic el missal de l’acte pontifici a la Sagrada Família, la missa i la benedicció de la torre de Jesucrist, i la llengua catalana perd molt de pes respecte de l’anterior visita d’un Papa a la basílica. Aleshores va ser Benet XVI qui va consagrar el temple i en aquella litúrgia, la llengua catalana va tenir un gran protagonisme. Aquest cop no serà així. En el cas de l’acte de benedicció de la torre, Lleó XIV s’expressarà únicament en castellà.