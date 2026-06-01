I tan lleidatans que es volen

Avui, aquell precari present i aquell problemàtic futur de què parlava Joan Fuster s’han agreujat. Hem assentat la llengua, certament, en tots els espais de comunicació i en tots els llenguatges de les arts, la qual cosa hauria d’evidenciar com es va normalitzant una audiència en llengua catalana. Ara bé, per contrast de la balança, si és cert que el català va guanyant presència en espais comunicatius, no ho és menys que els parlants de l’àrea lingüística, que l’entenen en més d’un 90%, a l’hora d’usar-lo, tant a nivell oral com escrit, els percentatges baixen gairebé un 30%: una situació alarmant.
Una llengua és una eina de comunicació, però també és patrimoni, i quan una llengua com la catalana viu la interferència d’una altra, hem d’aplicar tot de polítiques perquè els parlants tinguin consciència lingüística per tal de servir-se’n amb competència, d’aquesta llengua que viu en franc procés de minorització. Per això és que els mitjans hi juguen un paper tan important, en l’aprenentatge d’una llengua, sobretot de cara a tots aquells que decideixen d’establir-se entre nosaltres i que no es volen servir del català perquè ja en tenen prou d’entendre’l.
Això ens obliga a aplicar tot de polítiques per tal de normalitzar-ne l’ús a tots els nivells de la vida col·lectiva, perquè qualsevol alternativa ja veiem que comporta un fracàs de conseqüències irreparables. Polítiques valentes perquè el català deixi de ser una llengua residual, ja que, segons un editorial d’Els Marges, “es troba a hores d’ara sotmès a un procés d’erosió formal i de defecció funcional més accentuat que mai”, alhora que denuncia “la degradació dels models de llengua que propicien cada cop més tot de subprogrames alienants emesos per la ràdio i per la televisió públiques”. Però no només.
La pronominalització, en l’ús oral de molts infants i joves catalanoparlants, és cada vegada més un calc del castellà. El “no tinc” quan els preguntes si tenen gana, per exemple, va ocupant llocs d’una normalitat escandalosa, per això avui encara és tan actual Joan Fuster quan diu que la castellanització dels Països Catalans ha estat una obsequiosa predisposició indígena: que vol dir nostra.
I si hi convenim, en la importància que juguen els mitjans en l’ús de la llengua, em crida l’atenció com, en l’oralitat, alguns parlants del català nord-occidental, que és el meu parlar, quan els escoltes en entrevistes o tertúlies dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), t’adones que volen servir-se de la vocal neutra, inexistent en aquesta nostra variant dialectal, i d’alguna o àtona cap a u.
I tan lleidatans que es volen! I tantes lliçons de lleidatanisme i de lleidatanitat! Per què ho fan? No ho fan ni els parlants de Balears ni els del País Valencià. Llucia Ramis i Vicent Sanchis, quan els escoltes a Catalunya Ràdio o a TV3, no el canvien, el seu parlar. “El català, en el codi parlat sobretot, ens ha arribat discretament fragmentat en comunitats dialectals en les quals la llengua es realitza de forma espontània i s’hi va reflectint la cultura acumulada segle rere segle. I és que el panorama de la nostra llengua, ens diu Joan Veny, el Dr. Veny, és acolorat amb tons suaus pels dialectes hodierns, tot enriquint-ne la seva estructura i el seu fons patrimonial”.