Vols directes a Tòquio, Delhi, Bangkok i Orlando: les prioritats del Prat fins al 2030

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) fixa com a prioritat l'establiment de més vols directes entre l'aeroport Josep Tarradellas – Barcelona el Prat i alguns destins a l'Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica. Així ho recull el Pla Estratègic 2030, que fixa les prioritats de treball dels propers anys per reforçar la connectivitat internacional de Barcelona i Catalunya.
Entre les rutes prioritàries no servides actualment hi ha Tòquio, Delhi i Bangkok, juntament amb ciutats com Houston i Orlando, d'acord amb la combinació de demanda, interès i oportunitat. El CDRA, que integren el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i Aena, aposta per consolidar Barcelona "com a hub intercontinental d'alt valor afegit".
L'anàlisi elaborada pel CDRA -que ara estrena nova imatge darrere del logo BarcelonAirlink- identifica que la demanda intercontinental indirecta creix fins a 5,3 milions de passatgers. Són passatgers que acaben a Barcelona però ho fan via escala. Aquest potencial es concentra especialment en mercats com Àsia-Pacífic, la Xina, el Japó, l'Índia, Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.
D'acord amb l'anàlisi de les dades, les rutes prioritàries amb més demanda potencial són Tòquio, Delhi, Bangkok, Houston, Orlando, Manila o Lahore. A més a més d'aquestes, s'identifiquen més de 70 rutes no servides que es consideren "estratègiques" pel territori i amb potencial de demanda.
"Hub intercontinental de qualitat"
El secretari de Mobilitat i Infraestructures i president del CDRA, Manel Nadal, ha explicat en roda de premsa que Barcelona ja compta amb connexions directes clau com ara Shangai, Pequín o Boston però ha indicat que encara hi ha un "gran recorregut a fer". "Queda molt clar on hem de concentrar la feina: als Estats units, l'Àsia i Sud-Amèrica", ha dit.
Tot plegat, ha indicat, amb l'objectiu de consolidar Barcelona "com un hub intercontinental" però posant el focus en fomentar la "qualitat" de la demanda alhora que es busca la desestacionalització perquè no només hi hagi vols a determinats destins durant l'estiu. A més a més, també ha posat sobre la taula l'objectiu que algunes companyies que ja ofereixen vols directes ho facin amb més freqüència.
62 rutes intercontinentals i inici d'una etapa "exigent"
La directora de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, Eva Valenzuela, ha explicat que enguany es tancarà amb 62 rutes intercontinentals. D'acord amb les dades facilitades pel CDRA, el 2025 el Prat va registrar 8 milions de passatgers intercontinentals, vuit vegades més que ara fa vint anys, el 2005, quan només era un milió i només hi havia 17 destinacions intercontinentals.
Mirant cap al futur, Valenzuela ha dit que l'ampliació serà necessària si l'aeroport vol créixer en rutes de llarg radi. D'altra banda, però, ha assegurat que hi ha actuacions "molt importants" d'aquí al 2030, tant a la T1 com a la T2, com ara la reobertura de la T2A, la millora del control de passaports o el filtre de seguretat als passatgers. Per això, ha avançat que l'aeroport entra en un període "necessari" perquè la infraestructura sigui competitiva però alhora una etapa "exigent" perquè es combinaran les actuacions amb una activitat que no s'atura.
En paral·lel, ha apuntat que s'espera un 2026 amb un creixement "estable i consolidat" amb un mercat internacional "recuperat" i "certa resiliència" malgrat la crisi a l'Orient Mitjà.
Una connectivitat "essencial"
Manel Nadal ha admès que hi ha una pressió ciutadana que manifesta que la ciutat ja està "congestionada" i per això ha justificat que cal buscar vols "de qualitat" que aportin "valor afegit" i serveixin al turisme de negocis, els congressos o les universitats i les empreses.
La tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha defensat que la connectivitat intercontinental és també una qüestió de "model". Segons ha dit, la posició del consistori és "clara" i és que una bona connexió amb Tòquio o Delhi genera també llocs de treball de qualitat a la ciutat i fa possible que una empresa de la Zona Franca pugui tancar un negoci a l'Àsia o que un centre de referència pugui atraure i retenir talent. A més a més, ha destacat que la connectivitat és "essencial" perquè Barcelona pugui liderar grans esdeveniments, com pot ser el MWC, i congressos més petits.
Al seu torn, el tercer vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Martí, ha defensat l'aposta per "centrar esforços" en Àsia, la Xina, Índia i Japó. "No ens hem de quedar parats i continuar el repte d'incrementar principalment els vols intercontinentals", ha dit tot vinculant-ho amb les necessitats del teixit empresarial i la capacitat d'atraure inversors.
Ampliació de l'aeroport
En relació amb l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, la directora de la infraestructura, Eva Valenzuela, ha assegurat que "segueix el calendari previst", que és "llarg" i amb una tramitació "complexa". Així, ha detallat que ja s'ha licitat l'assistència tècnica per a la redacció del pla director. Al seu torn, Nadal ha indicat que també s'està redactant la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
Preguntats per si la captació de noves rutes es vincula amb l'ampliació de la infraestructura, Nadal ha afirmat que és "evident" que actualment l'aeroport té una "limitació de capacitat", però ha defensat que s'està gestionant "perfectament" i "de moment no és un factor limitatiu" per captar noves rutes. En aquest sentit, ha apuntat que els vols també poden anar a altres aeroports catalans i ha assegurat que ja estan notant un "increment" de la demanda a Reus i Girona.
Sobre l'ampliació, la Cambra ha reclamat "accelerar al màxim" totes les tramitacions mediambientals necessàries, que considera un "coll d'ampolla". Martí ha reclamat afrontar "com més aviat millor" l'ampliació de la pista més pròxima al mar i la nova terminal satèl·lit. "Barcelona i el nostre país necessiten aquestes actuacions prioritàries si no volem un col·lapse", ha sentenciat.