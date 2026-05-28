Els Premis EmprènXXI de CaixaBank reconeixen les start-ups que pensen en els reptes del demà

Els Premis EmprènXXI s'han consolidat ja com un reconeixement de referència a l'hora d'impulsar el teixit de l'emprenedoria. Els concedeix CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i aquest dijous s'ha celebrat la seva 19 edició. Són guardons adreçats especialment a empreses de base tecnològica i innovadora amb seu a Espanya i Portugal nascudes a partir del 2022. Els premis estan coatorgats amb el Ministeri d’Indústria i Turisme, a través d’Enisa, a Espanya, i Banco BPI, a Portugal, en la seva fase territorial.
En aquesta edició, els reconeixements han posat el focus en identificar idees que generin projectes a través de la innovació, millorin la vida de les persones i tinguin cura dels principals reptes del planeta amb solucions tecnològiques. Per a això, s’han lliurat vuit Premis Reptes del Demà, estructurats en tres grans categories: Business Transformation, Human & Wellbeing i Living Planet.
Les start-ups guanyadores dels Premis Reptes del Demà han estat Batea Oncology, Second Hundred, REWOOX, Voltic, Veganic, Aridditive, GPT Advisor i ATOM H2. A més, s’han atorgat dos accèssits transversals: l’Accèssit Impacte Social, per a l’empresa la proposta de valor de la qual se centra a generar un impacte positiu en la societat a través del seu model de negoci, i l’Accèssit Innovació Disruptiva, per reconèixer la innovació tecnològica més disruptiva, deeptech o frontier tech. Aquests reconeixements han recaigut en Polar Nanopharma (Catalunya) i AjaxDNA (Comunitat Valenciana), respectivament.
Finalment, s’ha lliurat el Premi a la trajectòria Alumni a Idoven (Madrid), empresa de la comunitat DayOne AlumniXXI amb una trajectòria destacada pel seu creixement i impacte global.