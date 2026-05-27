H&M planteja un ERO amb desenes d’acomiadaments a les oficines de Barcelona i Madrid

La multinacional sueca H&M planteja acomiadaments a les oficines de Barcelona i Madrid. Segons informa l’ACN, la companyia de moda fast fashion ha plantejat un Expedient de Regulació d’Ocupació amb un màxim de 106 sortides, xifra que els sindicats preveuen que es redueixi al voltant d’un 40% amb processos de recol·locació interna i mobilitat internacional. De fet, l’afectació ja ronda la vuitantena de treballadors aquest dimecres. Un dels centres afectats per la reestructuració són les oficines del carrer Pallars de Barcelona, on treballen 230 empleats. Entre altres, aquesta seu s’encarrega de tasques de planificació, facturació, recursos humans per a sis països d’Europa.\r\n