El salari brut anual de les persones migrades és un 22% inferior al dels nascuts a l'Estat

El sou brut mitjà dels treballadors migrants és un 22,3% més baix que el dels nascuts a l'estat espanyol, és a dir, 6.891,64 euros bruts menys a l'any. Així ho exposa un informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que posa el focus en la població estrangera en el mercat laboral. Segons el document, a Catalunya el 38,5% dels ocupats estrangers estan sobrequalificats per al seu lloc de feina, percentatge que creix fins al 49,1% quan tenen educació superior.
Per nacionalitats, els africans són els que estan en una situació "més precària", amb una taxa d'atur "molt elevada". L'estudi també detalla que actualment hi ha 1.168.550 persones d'origen estranger en edat de treballar, més d'una cinquena part del total (21,8%). L'estudi ha sigut presentat al parlament per Ciriaco Hidalgo, president del CTESC, qui ha defensat que la població migrant és una "variable clau per al present i futur" del mercat laboral, tenint en compte el descens de la natalitat i la jubilació de la generació del baby boom.
El document recull, a més, que la taxa d'ocupació de les persones migrades és del 65,6%, per sota de la mitjana espanyola (73,1%). En la mateixa línia, constata que la taxa d'atur dels estrangers arriba al 13,9%, gairebé el doble respecte dels nascuts a l'Estat (7,7%). Per sectors, l'informe apunta que la població migrant té una participació "essencial" en l'agricultura, la construcció o les cures. En concret, en el sector agrícola les persones estrangeres representen el 32,4% dels ocupats, mentre que en la construcció la població estrangera suposa un 22,7% dels treballadors.
Les dones cobren menys
Per gèneres, l'estudi indica que la taxa d'activitat i d'ocupació de les dones estrangeres és més baixa que la dels homes estrangers i que la de les dones espanyoles. Això contrasta amb el fet que les dones actives estrangeres tenen un nivell formatiu "lleugerament superior" al dels homes estrangers. Quant al salari, segons dades del 2023, el salari brut mitjà anual de les dones de nacionalitat estrangera era un 10,9% més baix que el dels homes i un 19,4% inferior al de les dones nascudes a l'estat espanyol.
Pel que fa als processos de regularització i obtenció de permisos de treball, el president de CTESC ha assegurat que són "imprescindibles" per a la integració laboral de les persones migrades. En aquesta línia, ha reclamat una "integració laboral efectiva" i ha reivindicat el català com "un dels principals factors de trobada, cohesió i vertebració social".