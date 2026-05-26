Josep Maria Recasens, nou conseller delegat d'Indra

Indra ja té substitut per a José Vicente de los Mozos: Josep Maria Recasens. La multinacional especialitzada en tecnologia, defensa i consultoria ha nomenat aquest dimarts el directiu català com a nou conseller delegat, tal com ha confirmat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Recasens és l’actual president de la patronal de fabricants de vehicles Anfac i el director d’estratègia, producte i programes del grup Renault, a més de president de Renault Iberia. Abans, havia desenvolupat bona part de la seva trajectòria a Seat.
Algunes informacions periodístiques havien apuntat que el substitut de De los Mozos seria Raül Blanco, dirigent del PSC que va ser president de Renfe i que ara és directiu de Sapa, una companyia del sector armamentístic i accionista d'Indra. Finalment, però, Indra ha tornat a apostar per un executiu provinent del sector de l’automòbil per ocupar el càrrec de conseller delegat.
Aquest relleu obre una nova etapa a la companyia després de mesos de tensions internes per l’intent d’integració entre Indra i EM&E, empresa vinculada a l’expresident Ángel Escribano.
El canvi de conseller delegat arriba un mes després de la dimissió d’Escribano com a president després de la crisi oberta per l’intent d’integració de la companyia militar, que va provocar la intervenció de la Societat Estatal de Participacions Industrial (SEPI), principal accionista de la companyia.
Després de setmanes de polèmica amb el hòlding empresarial estatal -que té el 28% del capital- per conflicte d’interessos, Escribano va dimitir i va vendre les participacions que tenia a Indra (el 14,3%). El va substituir Angel Simon.