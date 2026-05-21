Illa anuncia ajuts de cinc milions d'euros per la innovació en automoció

El president del Govern, Salvador Illa, ha fet una crida als ciutadans “que si es compren un cotxe que sigui elèctric i si pot ser fet a casa, millor”, en la presentació a la Casa Cupra Raval del programa estatal d’impuls al vehicle elèctric, el Pla Auto 2030. El cap de l’Executiu ha anunciat un nou paquet d’ajuts de 5 milions d'euros per a l’automoció per al 2026 i 2027 per a provar noves tecnologies, escalar projectes i modernitzar processos, que articularà l’agència per a la competitivitat i l’empresa, Acció. D’altra banda, el secretari d’Estat d’Indústria, Jordi Garcia Brustenga, ha assegurat que el sistema d'ajuts del pla Auto+, la continuació del programa Moves, estaran operatius “abans de l’estiu”.\r\n