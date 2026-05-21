Illa tanca el «sí» dels Comuns als pressupostos i es garanteix gasolina per acabar la legislatura

Salvador Illa ja té afermat el camí de la legislatura. Aquest dijous signarà l'acord pels pressupostos amb els Comuns, l'últim grup que li faltava per garantir-se el suport parlamentari als primers comptes del seu mandat, que probablement -l'any vinent hi haurà eleccions municipals i estatals- també seran els últims. Illa ja va tancar dimarts el sí d'ERC al projecte, de manera que amb els vots del grup que comanda Jéssica Albiach ja arriba als 68 suports necessaris que marca la majoria absoluta. La previsió és que aquest divendres els pressupostos arribin al Parlament, i que es votin pels volts de Sant Joan, com el Govern ja havia remarcat que seria ideal per tenir-los definitivament validats.
Els Comuns ja van acordar el primer projecte de comptes que va presentar Illa i que, finalment, va ser retirat davant del desacord amb ERC per la gestió de l'IRPF. Un cop descartats aquells pressupostos, els republicans van aixecar la línia vermella de la recaptació fiscal i han negociat discretament contrapartides com ara la posada en marxa del Tren Orbital -que no estarà llest fins al 2040 - i altres qüestions com el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca o bé 100 milions d'euros per la promoció del català, com va avançar Nació. En el cas del grup que comanda Albiach, bona part de les mesures pactades van destinades a les polítiques d'habitatge, principal preocupació ciutadana.
En aquest sentit, la líder dels Comuns va explicar ahir en una entrevista a SER Catalunya que havia acordat amb el Govern una direcció general de Disciplina en Habitatge per tal d'aplicar les multes a tothom que se salti el topall en el preu de lloguer, entre d'altres casos. També es va oferir a recalendaritzar mesures vinculades a l'educació, ara que els mestres i l'executiu sembla que estan disposats a negociar de debò després de mesos de pols i vagues al carrer. Tant els Comuns com ERC, això sí, han desvinculat la negociació pressupostària de les mesures contra la consellera Esther Niubó i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions en assemblees docents.
La coreografia dels comptes té una pota rellevant a Madrid, on es va reunir ahir la comissió bilateral Estat-Generalitat. El govern espanyol es va comprometre a complir els acords signats entre Illa i Oriol Junqueras. La bilateral va servir per aprovar una bateria de pactes relacionats amb les infraestructures o la millora de l'autogovern. Els dos governs van pactar crear un protocol per impulsar la Línia Orbital Ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per millorar els nivells d'execució de les obres o una reforma de la governança del Consorci de la Zona Franca. Aquests i més acords s'han tancat a Catalunya, però necessiten que el govern espanyol s'hi posi bé per arribar a bon port.
La trobada, presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Victor Torres, i amb la presència també de la consellera d'Economia, Alícia Romero, va consolidar el nou cicle de "col·laboració i no confrontació". Dalmau va defensar els acords subscrits i la normalització de les comissions bilaterals, previstes a l'Estatut però que hi ha hagut moments en què han quedat congelades. El conseller va subratllar l'entesa pel consorci d'inversions i la societat d'inversions, perquè "tots els recursos" que es planifiquen es puguin executar. "Mentre es prepara el consorci, es farà la societat a través del consell de ministres i del consell executiu", va dir.
I si hi ha canvis a la Moncloa?
La consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha mostrat que el Govern aprovarà els pressupostos aquest mateix divendres, en un consell executiu extraordinari. A la direcció general per sancionar els especuladors de l'habitatge s'hi sumen altres qüestions relacionades amb l'emergència habitacional, que preocupa especialment els Comuns, així com mesures per revertir la pobresa o impulsar inversions territorials. El partit d'Albiach ja tenia un acord signat, i Romero ha emmarcat la negociació d'ara en una "actualització". "Segur que els pressupostos d'ara són millors que els de fa uns mesos", ha reconegut.
Romero ha donat detalls de la comissió bilateral de dimecres, que va servir per aconseguir l'aval del govern espanyol. Sobre la línia orbital, ha admès que les obres "no començaran demà" però ha destacat que es tracta d'un acord a llarg termini per "preparar el país" per al futur. Estretament relacionat hi ha el consorci d'inversions i la societat mercantil per garantir que les inversions previstes en infraestructures s'executen. "Portem molt temps queixant-nos, amb raó", ha afirmat la consellera. Amb aquestes eines es vol garantir accelerar calendaris d'execució i que sigui el consorci qui planifiqui, faci estudis, liciti i executi. "Els recursos continuaran al consorci, no es perdran", ha afirmat.
I què passa si hi ha un canvi de govern a la Moncloa? "Un nou govern pot desdir-se dels acords, però en general no ha passat", ha explicat Romero. "Normalment els acords s'acaben complint", ha dit. No ha volgut fer pronòstics, però ha dit que quan ha governat el PP a Catalunya li han arribat menys inversions. En el cas del consorci, ha recordat que un cop s'ha creat normalment no s'han eliminat, encara que hi hagi hagut canvis de govern a l'Estat.