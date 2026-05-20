El Govern i els sindicats trenquen el gel i comencen a acostar posicions

Segona reunió entre els sindicats de la vaga educativa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, que acaba sense acord, però amb molt millors sensacions. L'oferta plantejada per la conselleria continua sent insuficient per als representants dels docents, que discrepen amb l'administració en l'aspecte salarial, però també en altres punts de la proposta, com el reforç de places per enfortir el sistema educatiu. De fet, el sindicat Professors de Secundària ha rebutjat participar en la trobada com a mostra del rebuig a l'oferta presentada per la conselleria. Sigui com sigui, la reunió d'aquest dimecres a la tarda, que s'ha allargat més de 3 hores, ha servit per acostar posicionaments entre ambdues parts i marcar les primeres passes sobre el futur de les negociacions.
Malgrat acabar sense una entesa definitiva, els sindicats i Niubó s'han instat a continuar negociant aquest dijous. Això ja suposa una retallada del calendari plantejat inicialment per l'administració, que situava la següent trobada el dimarts 26 de maig. El secretari de millora educativa, Ignasi Giménez, manté la voluntat d'allargar les converses tant com sigui necessari per resoldre el conflicte. Un plantejament compartit pels sindicats del sector, tal com ha expressat Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC. Dijous a la tarda es tornaran a reunir per abordar la qüestió salarial.
En aquest sentit, els docents plantegen que "caldria millorar la proposta per al 2026, considerem que hi ha la possibilitat i caldria acostar-se al 8% del salari absolut". Actualment, el salari absolut d'un mestre és de 2.496 al mes, mentre que el d'un professor de secundària és de 2.837 euros. Tenint en compte aquesta situació, l'increment del 8% suposaria un augment de 200 euros més al mes -en aquests moments la proposta d'Educació se situa en 60 euros mensuals de pujada. És a dir, a grans trets, els sindicats de la vaga exigeixen cobrar l'increment pactat amb CCOO i UGT a quatre anys vista aquest mateix 2026. Ara bé, aquesta és una idea que ha sobrevolat durant la reunió, ja que encara han d'acabar d'afinar la proposta que presentaran dijous a la conselleria.
Sensacions positives de la segona reunió
Les sensacions amb què han sortit les organitzacions sindicals de la reunió d'aquest dimecres a la tarda han estat positives. Des de la CGT, la secretària general del sindicat, Laura Gené, s'ha mostrat satisfeta amb la trobada i ha expressat la voluntat d'arribar a un acord, ja que considera que les vagues són mesures que serveixen per fer pressió, però que no es poden convertir en una llosa. En canvi, des del sindicat majoritari, Segura creu que avui ha estat una trobada en què s'han fet "pocs avenços", però sí que s'han pogut situar els marges sobre els quals es construiran les futures negociacions.
De moment, d'acord amb el calendari fixat, els salaris seran el primer tema a tractar. Si en la reunió de dijous no s'aconsegueix treure l'entrellat d'aquesta qüestió, divendres es reprendrà des del mateix punt. I, així, successivament fins a aconseguir una entesa. En aquest sentit, des del Departament d'Educació es mostren oberts a "escoltar" totes les propostes de la part social de la mesa i a estudiar-les en profunditat. Un plantejament, doncs, que acosta postures en plena batussa, i que obre un nou escenari en ple cicle de vagues: "Ens reunirem tot el que calgui", ha remarcat Giménez, que accepta reunir-se dilluns -que és festiu a Barcelona-, tal com plantegen alguns sindicats.
Més de tres hores de reunió
Aquesta segona reunió no ha transcorregut de la mateixa forma que la primera, ja que, d'entrada, una trentena de manifestants s'han concentrat a les portes de la seu del Departament, fortament blindat per agents de la BRIMO dels Mossos d'Esquadra -gairebé més policia que mestres. Els docents han tallat el carrer en tots dos sentits. Dins l'edifici de Via Augusta, però, la reunió ha succeït sense complicacions. Durant les més de tres hores de trobada, sindicats i Educació han hagut de fer fins a tres recessos per valorar els aspectes que s'estaven tractant en la reunió. Els sindicats no han pogut tancar cap acord sobre cap qüestió, excepte el nou calendari de negociació.
El primer punt que s'ha abordat en la trobada ha estat la qüestió retributiva, principal escull del conflicte -com a mínim, on les posicions partien més allunyades. La proposta inicial del Govern plantejava escurçar de quatre a tres anys el cobrament de l'increment salarial del 30% del complement específic, fixat en l'acord amb CCOO i UGT. En aquest sentit, els sindicats demanen apujar l'increment del primer any, ja que justifiquen que enguany sí que es disposa de pressupostos -de moment, només pactats amb ERC: "Els grups parlamentaris ja han expressat que situaran els pressupostos i partides necessàries. Per què no aprofitem també i carreguem un 4t any?", han preguntat els sindicats durant la trobada. Sigui com sigui, els sindicats mantenen que l'increment ha de ser igual per a tota la plantilla educativa.
De fet, la portaveu del sindicat majoritari ha insistit en sortir de la reunió que compten amb el suport de l'oposició, inclosos els socis preferents d'Illa, per forçar el Govern a "moure fitxa" i desencallar el conflicte: "Els pressupostos ja no poden ser un argument", ha defensat Segura. Des de la conselleria han rebut les peticions dels sindicats amb mà estesa i han recalcat que "no és una proposta tancada", sinó oberta a negociar. En aquest sentit, des d'Educació també s'han mostrat oberts a revisar els percentatges de l'increment salarial del 30% per ajustar-se als plantejaments de la part social. Dijous, els sindicats portaran una nova oferta i, a partir d'aquí, es treballarà en els diferents esculls de la negociació. El conflicte, malgrat trencar el gel entre ambdues parts, continua latent.