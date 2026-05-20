Illa i ERC situen els pressupostos com a «punt de partida» davant els retrets de Junts

Amb els pressupostos encarrilats -falta el "sí" dels Comuns, que tot apunta que no es farà esperar-, Salvador Illa ha aprofitat la sessió de control per prometre a ERC que complirà els acords subscrits i que els comptes són "un punt de sortida". "Si en 21 mesos hem pogut arribar a fins aquí, en quatre anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar", ha afirmat. Davant dels retrets de Junts -Mònica Sales ha disparat per igual cap al Govern i cap als republicans-, Illa ha assegurat que els pressupostos són "una bona notícia" per al país i ha lamentat que no ho sigui per als de Carles Puigdemont, que els han titllat de "cortina de propaganda".
ERC ha reivindicat l'acord però ha avisat Illa que això no li garanteix una legislatura plàcida. Josep Maria Jové, que ha obviat les crítiques juntaires, ha reclamat al president que no es "relaxi", perquè "no té la feina feta", i ha recaptat "humilitat, escolta i generositat" per resoldre els problemes que tenen sobre la taula en forma de protestes de mestres i metges. En el mateix sentit, el dirigent republicà ha dit que el Govern "ha de complir" amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. "Pressionin on faci falta i no acceptin submissions", ha dit Jové, conscient que el gruix dels acords depenen de la bona voluntat del govern espanyol.
Illa, en la rèplica, ha agraït el "sentit de país" a ERC i ha promès que complirà. "Hi posarem tota l'energia i els esforços per complir allò que hem acordat", ha afirmat el president. Els pressupostos, que entraran en vigor a principis de juliol, seran amb tota probabilitat els de 2027 i, també, de 2028, i Illa ha reivindicat que permetran que Catalunya "avanci" des d'una perspectiva "progressista". En les pròximes hores hi haurà reunions amb els Comuns per intentar actualitzar l'acord a què van arribar fa uns mesos, però a Palau creuen que hi ha "marge" per trobar una entesa. De moment, hi ha pacte per crear una direcció general sobre habitatge per sancionar els especuladors.
Junts ha aprofitat l'acord de pressupostos per mirar de marcar perfil a l'oposició. La presidenta del grup parlamentari ha furgat en la crisi educativa, però també en els episodis d'inseguretat als carrers, els problemes de model econòmic o l'emergència lingüística per constatar que "passen els dies i Catalunya no va bé". Sales ha criticat també que els republicans s'hagin prestat a un acord que, diu, "no resoldrà els problemes del país", i ha retret les "renúncies" del partit d'Oriol Junqueras. "Han passat de sobirania fiscal a la línia orbital, que és un insult als usuaris de Rodalies", ha afirmat. Illa, en al rèplica, ha evitat entrar al xoc i ha dit que Catalunya lidera, també en "esperança".
L'oposició aprofita els mestres per aigualir l'acord
Sigui com sigui, la sessió de control ha estat marcada per les protestes dels mestres, que continuen. Els Comuns han obert la porta a "recalendaritzar" les seves demandes per encaixar les millores que demanen els mestres als nous comptes. "Necessitem solucions, no valen excuses", ha afirmat Jéssica Albiach. L'oposició, però, ha aprofitat les vagues per aigualir l'acord entre Illa i ERC. Els grups de Junts i la CUP han aprofitat per carregar contra els republicans per sostenir el Govern en aquesta situació. "Sostenen la decadència", ha dit Sales. "Han tancat un acord per dalt", ha afegit Xavier Pellicer.
Mentre a Madrid Pedro Sánchez ha tancat files amb José Luis Rodríguez Zapatero, molts podien pensar que Alejandro Fernández aprofitaria per treure el tema al Parlament. No ha estat així. El líder del PP català també ha parlat de mestres per reclamar més mà dura. Ha dit que l'esquerra ha eliminat l'autoritat dels mestres perquè “en algun moment va decidir que els nens havien de ser feliços i no aprendre”. “Doni autoritat als professors i doni'ls els diners que es mereixen”, ha sentenciat. Illa ha reivindicat l'acord amb CCOO i UGT, que ha assegurat que arriba més lluny que mai en matèria educativa.