El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han encapçalat la reunió del Govern amb els grups parlamentaris per explicar-los els acords que es tancaran aquest dimecres a la comissió bilateral Estat-Generalitat, que se celebrarà a Madrid a les 16.30 hores. Són qüestions pactades amb ERC en el marc de les negociacions dels pressupostos i que depenen de l'Estat. Entre les més rellevants, la línia de Tren Orbital, el nou Consorci de la Zona Franca amb majoria de les administracions catalanes, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçar les competències en la gestió del litoral. Altres punts de l'ordre del dia fan referència al català i a l'acció exterior. Posteriorment, el Govern també es reunirà al Palau de la Generalitat amb agents econòmics i socials així com entitats municipalistes per exposar-los els acords previstos a la comissió bilateral.\r\n