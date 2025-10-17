Què sabem i què no de la investigació sobre la mort d'Isak Andic

Enèsim gir en el cas de la mort del fundador de Mango, Isak Andic. Després de concloure dues vegades que l'empresari va morir per una caiguda accidental durant una excursió a Montserrat el 14 de desembre de 2024, els Mossos d'Esquadra plantegen ara que podria haver estat assassinat pel fill Jonathan Andic, que era l'única persona que l'acompanyava en el moment de la defunció, tal com ha avançat El País aquest dijous.
La mort del magnat d'origen turc establert a Catalunya des del 1967 s'ha convertit en un serial mediàtic i, gairebé un any després, no només no ha acabat, sinó que ha incorporat noves arestes que poden canviar el guió. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell investiga el fill sota secret de sumari, però no hi ha proves concloents i sí moltes incògnites.
Les certeses sobre la mort d'Andic
Isak Andic estava fent una excursió el 14 de desembre de 2024 a Montserrat amb el seu fill en una zona propera a les coves de Salnitre. Caminaven sols, ja que havien ordenat als treballadors de seguretat que els donessin intimitat i, en un punt del terme municipal de Collbató, el pare va caure d'uns 150 metres i va morir a l'instant amb 71 anys.
Els Mossos van rebre l'avís a les 12:39 hores i van trobar el cadàver en una zona de difícil accés. Si bé, la ruta no era complicada i, de fet, és una de les més reconegudes per arribar al monestir. És un dels més llargs -es completa en dues hores i mitja-, ja que comença a la zona sud de la muntanya, però també és un dels més típics si es comença des de Collbató.
Després de parlar amb Jonathan Andic i la resta de familiars, amics, coneguts i treballadors, els Mossos van concloure que havia estat una mort accidental, pel qual es va arxivar el cas el 16 de gener per la prescripció dels terminis judicials. Poc després, però, van reobrir la investigació per incoherències en les declaracions del fill. Fos com fos, el maig van tornar a determinar que no havia tingut res a veure amb la mort i van tornar a confirmar la hipòtesi accidental perquè no van trobar indicis de criminalitat. Fins ara.
Amb la mort del pare, Jonathan Andic va deixar la direcció de Mango Man després de disset anys per focalitzar-se en les societats patrimonials que s'encarreguen de controlar les inversions immobiliàries i empresarials de la família. La família Andic va explicar en un comunicat la decisió, que asseguren "es va prendre abans de la mort d'Isak", i que va en línia amb "el procés de separació entre propietat i gestió iniciat l'any 2020 per Isak Andic". El substitut d'Andic com a director global de Mango Man ha estat Josep Estol, fins aleshores director executiu de la línia masculina.
Les incògnites: el van assassinar?
Tal com ha avançat El País, els Mossos tornen a sospitar ara de Jonathan Andic pel mateix motiu: per contradiccions en les declaracions. Un altre testimoni clau per al cas ha estat el d'Estefanía Knuth, la parella de l'empresari durant els últims anys de vida, que va revelar a la policia que la relació entre Isak i Jonathan no era del tot bona. Tot i aquesta última notícia de la investigació, és cert que el dia de la mort d'Andic l'únic testimoni present era el seu fill, fet que fa més difícil per a la policia sostenir les proves.
Després que aquest dijous a la nit es fes pública aquesta informació, la família Andic ha explicat en un comunicat que confia en la innocència del seu fill, Jonathan Andic. Segons han comunicat fonts de l'entorn del grup tèxtil Mango, "la família Andic està segura que aquest procés acabarà tan aviat com sigui possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic". Al mateix missatge, recorden que la família mai ha fet comentaris sobre el cas i anuncia que tampoc ho farà ara, però subratlla que continuarà col·laborant amb les autoritats competents.