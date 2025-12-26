El temps fa estralls per Sant Esteve: pluja, llevantada i risc d’allaus

La llevantada continua forta i ja ha deixat quantitats de precipitació superiors als 100 litres al nord d'Osona i l'Alt Empordà (111 litres a Cantonigròs i 103,4 litres a Lliurona) i superiors als 80 litres a la Garrotxa i el Ripollès, com els 94,2 litres de Mieres o els 83,2 litres de Beget, segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic
En paral·lel, les onades superen àmpliament els cinc metres a la Costa Brava. La boia del Cap de Begur registra aquest Sant Esteve onades d'una altura mitjana de cinc metres amb pics màxims d'entre set i nou metres, segons les dades en temps real de Ports de l'Estat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal, concentrades a l'Empordà i Gironès.
El Baix Empordà (9 trucades), el Gironès (6) i l'Alt Empordà (4) són les tres comarques amb més trucades al 112, mentre que Girona, Palafrugell i Roses les tres poblacions amb més incidències per la llevantada, que també està incrementant notablement el cabal de diversos rius i rieres, especialment a les comarques de Girona.
Alerta amb el cabal de rius
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que el cabal del riu Manol a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà és de 77 m3/s i supera el llindar de perill, i recomana evitar punts baixos, guals i allunyar-se de la zona. La Muga també supera els 40 m3/s a la zona del pantà de Darnius, a l'Alt Empordà, mentre que la riera Gotarra a Campllong, al Gironès i el riu Ges a Torelló, a Osona, sobrepassen el llindar d'alerta.
Una quinzena de carreteres afectades per la neu
Les carreteres afectades per la neu aquest matí de Sant Esteve són una quinzena, amb cadenes obligatòries a l'N-260 a la collada de Toses i al port del Cantó; la C-28 al port de la Bonaigua; la BV-4031 al coll de la Creueta; la C-462 al coll de Port; i la C-563, entre Josa i Tuixén. També s'informa de neu/gel a la calçada a la LV-4241 entre Guixers i Lladurs; l'LP-7013, entre Ulldemolins i la Pobla de Cérvoles; l'LV-4036 a Lles de Cerdanya; l'L-701 a Juncosa; l'LV-5055 entre Vilamòs i Vielha; l'LP-4033b a Bellver de Cerdanya; i LV-4037 a Prullans. La BV-4024 es troba tallada per vent i neu al Coll de Pal, mentre que la GIP-5129 està tallada per inundacions entre Borrassà i Vilafant, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
La nevada és especialment intensa al Pirineu Oriental amb acumulacions superiors als 40 centímetres de neu nova a Vallter i al refugi Coma de Vaca, al nord del Ripollès, i superiors als 25 centímetres al Cadí-Moixeró, els Rasos de Peguera i la serra del Port del Comte.
Més de 200 litres al nord-est de Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Inuncat en fase d'alerta per la llevantada, que pot deixar acumulacions de més de 200 litres al nord-est de Catalunya i onades superiors als quatre metres a l'Alt i Baix Empordà. L'ACA preveu la possibilitat de crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià. Protecció Civil avisa que no s'han de travessar mai rius, rieres ni zones inundades, ja que els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.
Illa demana "màxima precaució"
Davant de tots els paràmetres registrats el president Salvador Illa ha demanat "màxima precaució" a la ciutadania per la llevantada que colpejarà en les pròximes hores gran part de Catalunya. "Màxima precaució, especialment en els desplaçaments, davant d'aquest episodi de pluges molt intenses, neu i onatge a Catalunya", ha recalcat Illa en un missatge a X.