El Meteocat actualitza les comarques en alerta pel temporal per Sant Esteve: avisos de màxim perill per l'estat de la mar

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat la llista de comarques en alerta pel temporal de pluges, neu i mal estat de la mar per al dia de Sant Esteve i fins al cap de setmana. En diversos comunicats fets durant aquest dia de Nadal, el Meteocat ha deixat clar que els avisos són "per acumulació i intensitat de pluja, per neu, per alteració marítima i per vent". No és cap novetat, ja que la situació del temps ha estat així de contundent des de les últimes hores del 24 de desembre i s'ha mantingut inestable durant tot el dia 25. Repassem, per ara, quines seran les comarques afectades per cadascuna d'aquestes alertes en els pròxims dies, incloent-hi demà 26 de desembre.
Tot el litoral està sota avisos i alertes de perill per l'estat de la mar, però l'Alt Empordà i el Baix Empordà estan al nivell màxim, 6 de 6. El Meteocat ha actualitzat fins quan hauran d'aguantar aquesta situació: en teoria, com a màxim, fins aquest divendres. Ara bé, totes les comarques del litoral de Catalunya passen a alerta de perill alt el dissabte 27 de desembre. És a dir, l'Empordà rebaixa la perillositat, però totes les altres augmenten. Per tant caldrà tenir compte a les costes del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva, Baix Empordà i Alt Empordà.
I la pluja, què?
Caldrà agafar el paraigua a molts indrets del país. S'espera precipitació a qualsevol punt d'intensitat entre feble i moderada. Segons el Meteocat, serà més continuada i general a la meitat est, sobretot a l'extrem nord-est. Localment, és possible que vagi acompanyada de tempesta i que sigui d'intensitat forta.
Les alertes per acumulació de pluja tampoc són poques. Les comarques del Gironès seran les més afectades, amb el Ripollès, Garrotxa, Selva i Osona com les que mantenien fins al migdia d'aquest dijous els nivells de perill més alt (un 3 sobre 6), mentre que a l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany i fins i tot al Vallès Oriental, el perill es col·locava en 2 sobre 6.
Per a divendres de Sant Esteve, els avisos s'estenen fins a 16 comarques: totes les del litoral (Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva, Baix Empordà i Alt Empordà) sumades a diverses de les demarcacions de Girona, com el Ripollès, el Pla de l'Estany i el Gironès.
Neu en cotes més baixes
La cota de neu se situarà entre els 1.300 i els 1.600 metres en general, localment més baixa a valls del Pirineu i Prepirineu occidental al matí on podrà nevar a una cota d'entre 1.000 i 1.200 metres al matí. Per altra banda, fins al migdia a l'interior de les Terres de l'Ebre, sobretot a la Terra Alta, la cota de neu serà més baixa i voltarà els 400 i 600 metres fins a migdia.
Segons la predicció del servei del temps, s'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, si bé seran entre abundants i molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 h) al quadrant nord-est, i localment extremament abundants (més de 100 mm en 24 h). Pel que fa a la neu, els gruixos seran poc abundants al terç sud (entre 2 i 5 cm en 24 hores), i entre molt abundants i extremament abundants al Pirineu, sobretot a l'oriental, per sobre dels 1.700 metres. Al Ripollès s'acumularan més de 50 cm de neu per sobre de 2.000 metres.
Alerta a Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous a la tarda l'alerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipal per mal estat de la mar davant les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades. El programa s'activa quan hi ha una probabilitat alta onades de més de dos metres i mig i el litoral de la ciutat pateix els efectes del mar.
Es considera que, en aquestes circumstàncies, el mar esdevé un perill per a les persones o per destrosses en el mobiliari. Així, el consistori recomana a la ciutadania que augmenti la precaució i eviti accedir a les platges. També recorda la prohibició d'accedir als espigons de la platja i d'entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella, hissada a totes les platges. La Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha desplegat a l'àmbit del litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades, per evitar riscs per a les persones.