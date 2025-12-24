Ja són 10 les comarques amb avisos per neu per Nadal i Sant Esteve

La possibilitat d'un Nadal blanc pren cos a mesura que s'acosta el 25 de desembre. No es preveuen precipitacions generals ni abundants, però en una desena de comarques s'ha activat l'avís del Meteocat per nevades a cotes baixes.
L'afectació se centra a l'Alt Pirineu, però també a comarques de l'altiplà central així com el Solsonès i la Terra Alta. Al Ripollès, on la cota de neu serà més alta, s'esperen acumulacions molt notables gràcies a una llevantada que pot deixar pluja abundant a les comarques gironines.
On pot nevar per Nadal?
El dia de Nadal les precipitacions, malgrat que en general febles, poden afectar bona part de Catalunya excepte punts del litoral central, l'extrem sud i Ponent. Les quantitats recollides seran més importants al nord-est amb una cota de neu que en general se situarà entre els 800 i els 1.200 metres.
Això sí, de manera transitòria baixarà clarament a les valls del Pirineu i Prepirineu occidental, mentre que a punts del Prelitoral sud i de l'altiplà central se situarà tot el dia entre els 400 i els 700 metres. A la Terra Alta, especialment a la nit, la neu pot aparèixer a només 300 metres. En canvi, al Pirineu oriental la cota serà molt més alta i difícilment baixarà dels 1.300
Per aquest motiu, el Meteocat ha activat un avís groc per la possible acumulació de 5 centímetres a partir de 600 metres en un total de 10 comarques:
- Alta Ribagorça
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Alt Urgell
- Solsonès
- Segarra
- Conca de Barberà
- Anoia
- Terra Alta
- Ripollès
On pot nevar per Sant Esteve?
El gruix de les precipitacions s'esperen per Sant Esteve, especialment a les comarques gironines on es podrien acumular més de 100 litres a causa d'un fort temporal de llevant que provocarà onades de més de quatre metre d'altures tant a la Costa Brava com a la Catalunya Nord.
La cota de neu tendirà a pujar -entre 1.300 i 1.500 metres-, però variarà molt segons la zona del país. Al Pirineu i Prepirineu occidental es pot mantenir cap als 700, al Prelitoral sud als 800 mentre que a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre pot nevar a només 200-400 metres. En aquest sentit, el Meteocat té un avís per l'acumulació de 2 centímetres a la Terra Alta.
Allà on la neu pot ser abundant és al Ripollès, però amb cotes força elevades. En aquest sentit, el Meteocat ha emès un avís taronja per l'acumulació de 20 centímetres a 1.300 metres i de mig metre de neu nova per sobre dels 2.000. En aquest sentit, Vall de Núria i Vallter -que ja van viure una bona nevada aquest dilluns- poden ser les estacions més beneficiades per aquest episodi.
On farà diana la llevantada?
A partir del 25 de desembre a la nit, però sobretot per Sant Esteve, una llevantada afectarà el nostre país. Tot apunta que les zones on farà diana seran tant les comarques gironines com la Catalunya Nord. En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos d'acumulació de pluja, de neu i sobretot de temporal marítim.
Les precipitacions poden superar els 100 litres -puntualment els 150- en punts del nord del Ripollès, de l'Alta Garrotxa i de l'Alt Empordà. En aquestes dues darreres comarques hi ha avís taronja mentre que en sis més l'avís és groc.
- Ripollès
- Osona
- Baix Empordà
- Selva
- Gironès
- Pla de l'Estany
L'avís per mala mar -onades de mínim quatre metres- és vermell per a la Costa Brava de cara a Sant Esteve i groc per a la costa central.