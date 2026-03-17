Nova connexió en bici entre Barcelona i l'àrea metropolitana

Les obres del nou carril bici de Sant Mateu entre Esplugues de Llobregat i Barcelona per la banda mar de l’avinguda Diagonal han començat aquesta setmana amb l’objectiu de connectar els eixos 7 i 4 de la Bicivia i transformar l’entrada a la capital catalana per la Zona Universitària. La infraestructura, que també enllaçarà amb Finestrelles-Can Vidalet i amb barris del nord de l’Hospitalet de Llobregat com Pubilla Cases, es preveu que estigui acabada a inicis de la tardor. Segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), esdevindrà la primera connexió pedalable amb el Nou Hospital Clínic.
El projecte preveu una inversió global de més de 3,1 milions d’euros. En el tram situat a Esplugues, l’obra compta amb un pressupost d’1,7 milions d'euros, finançat en un 70% per l’AMB a través del Pla d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) i en un 30% per l’Ajuntament d’Esplugues. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona assumeix el gruix de la inversió del tram que transcorre pel seu terme municipal, amb prop d’1,4 milions d’euros, a causa de la major complexitat dels treballs.
Les obres tindran una durada prevista de sis mesos. En aquest període es construiran 400 metres de via pedalable, amb un passeig per a vianants de 2,5 metres d’amplada i un carril bici bidireccional de 3 metres en plataforma única.
Afectacions a partir del maig
Pel que fa a les afectacions, els treballs han començat aquest 16 de març sense incidències en el trànsit i no se'n preveuen fins a inicis de maig. Entre l’1 de maig i el 16 de setembre, el ramal de sortida de la ronda de Dalt cap a la Diagonal tindrà un carril tallat en tots dos sentits. A més, de manera puntual, es tallarà completament el trànsit de la sortida 11 durant dues nits: una a començaments de maig i una altra a inicis de setembre.
L'obra també afectarà equipaments de la zona. En concret, entre el 31 de maig i l’1 de setembre hi haurà incidències al camp de rugbi de les instal·lacions d’Esports UB, fet que impedirà que es pugui utilitzar del tot durant aquest període.