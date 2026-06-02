El Govern preveu que la nova canonada que abastirà Barcelona entri en funcionament el 2027

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que la canonada d'aigua que ha de connectar la planta potabilitzadora del Ter, situada a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona, manté el calendari d'obres i estarà acabada a finals d'aquest any, amb la previsió que pugui entrar en funcionament en el primer trimestre de 2027.
Això permetrà desconnectar la que actualment està operativa, de 1966 i que des de fa dècades presenta importants fuites a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, amb la pèrdua d'uns 225.000 litres al dia. Paneque, que aquest dilluns ha visitat les obres de la nova canonada a Montcada i Reixac, ha recordat que els embassaments tenen aigua per a dos estius i que cal preparar el país "per la següent sequera".
Substituir l'actual infraestructura
L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) està desdoblant la canonada, que, des de Barcelona, distribueix l'aigua a zones com el Barcelonès o el Vallès. Ha de servir per substituir l'actual infraestructura, que té uns tres metres de diàmetre i per on passen 40.000 litres per segon, i que ara com ara perd grans quantitats d'aigua en el seu traçat, concretament uns 225.000 litres diaris, 185.000 dels quals al terme municipal de Badalona.
Amb un cost de 36 milions d'euros que finança l'ATL, els treballs els executa Infraestructures.cat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat el calendari a peu d'obra: "Ens queden tres quilòmetres de tub, l'obra va bé, i a finals del 2026 pot estar acabada", ha dit.
Això obrirà la porta a fer proves i posar en funcionament la nova canonada durant el primer trimestre de 2027. A partir d'aquí, l'actual canonada deixarà d'estar en funcionament, cosa que permetrà reparar-la de manera integral, amb especial atenció a les grans fuites que avui en dia hi ha a Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
Quan s'hagin acabat les obres de reparació, es tindrà un sistema de dues canonades: "Tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana", ha destacat Paneque.
Mirada llarga
La consellera ha fet èmfasi en el fet que aquest estiu no patirem manca d'aigua, com sí que ha passat en anys anteriors: "Tenim aigua als embassaments per un parell d'estius, aquest i el següent, però no ens podem despistar", ha advertit.
És per això que des del Govern es vol garantir que el país no torni a patir la sotragada per la manca d'aigua derivada de la poca pluja, minimitzant, així, la dependència a la meteorologia i la climatologia: "Des de l'ACA i l'ATL ens diuen que avui falta un dia menys per la pròxima sequera", ha dit.
Per combatre-ho, Paneque ha posat com a exemple l'esforç per desdoblar la canonada de Cardedeu, així com incrementar l'aigua regenerada i dessalinitzada. "Ningú entendria que d'aquí a uns anys ens tornéssim a trobar la mateixa situació i no haguéssim fet tot el possible per deixar Catalunya més preparada per la següent sequera", ha conclòs.