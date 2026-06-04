Barcelona eliminarà les llicències de les plataformes de «bicisharing»: «Se'n fa un mal ús»

Barcelona eliminarà les llicències a les plataformes de bicicletes d'ús compartit a partir del 2027. Així ho ha explicat l'alcalde, Jaume Collboni, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dijous, en què ha defensat que cal potenciar el servei municipal de Bicing.
Collboni ha argumentat que hi ha 3.500 bicicletes de sharing a la ciutat i que, des del gener del 2025, s'han posat 5.500 sancions: "Se'n fa un mal ús", ha subratllat, alhora que ha lamentat la "indisciplina" i "mal ús" dels usuaris, que són majoritàriament estrangers. De fet, ha revelat que només un 10% resideix a la ciutat. A més, el batlle també ha denunciat que hi ha bicis "tirades per tot arreu".
"Les companyies han intentat posar ordre però els resultats no han estat satisfactoris", ha reblat. El fet que hi hagi hagut 5.500 sancions per 3.500 bicicletes suposa, a parer de Collboni, "un desgavell" i una crida d'atenció per "protegir l'espai públic" i "prioritzar el resident". "Tenim un dels sistemes de bici pública dels més importants d'Europa que hem de potenciar", ha argumentat. Per això, ha anunciat que aviat concretarà una expansió del servei de Bicing.
Collboni demana "solidaritat" al govern espanyol per lluitar contra el sensellarisme
D'altra banda, l'alcalde de Barcelona ha demanat "solidaritat" a la resta d'administracions per respondre l'emergència del sensellarisme. Collboni ha destacat que l'Ajuntament destina 51 milions d'euros l'any a mesures per pal·liar-la i ha assegurat que cal que el govern espanyol també "busqui els recursos" per sumar esforços.