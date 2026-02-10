La meitat dels vianants sent inseguretat viària quan camina per Barcelona

Prop de la meitat dels vianants (47%) sent inseguretat viària quan camina per Barcelona. Comportaments com travessar el carril bici per accedir al contenidor o a la parada de bus generen sensació d'inseguretat en els vianants. El temor se centra en els vehicles de mobilitat personal. Més de la meitat dels enquestats sent inseguretat per la possibilitat de sortir de casa i que passi un patinet o una bicicleta elèctrica. Així ho indica el primer baròmetre de la mobilitat dels vianants a la ciutat elaborat pel RACC i que es basa en 1.200 enquestes i més de 9.000 observacions.
A grans trets, el 79% dels vianants considera que l’estrès que experimenta quan camina per Barcelona ha augmentat en els darrers cinc anys. Aquesta percepció és més elevada entre les dones (85%) que entre els homes (73%). De fet, el 29% dels vianants considera que caminar per Barcelona és molt o bastant difícil. Una percepció que augmenta significativament entre les persones majors de 70 anys i a la nit. Amb tot, les observacions fetes pel RACC també assenyalen que un de cada tres vianants camina amb el mòbil a la mà per Barcelona i també un de cada tres travessa el pas amb el semàfor en vermell.
Pel que fa a la infraestructura de pas, els vianants expressen una valoració clarament negativa dels espais de convivència entre vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal: un 16% es declara molt insatisfet i un 38%, bastant insatisfets.
Els patinets elèctrics al punt de mira
Segons els enquestats, els vehicles de mobilitat personal (VMP) -patinets elèctrics- són tant els que generen més inseguretat viària com els conductors més imprudents. Les bicicletes elèctriques i els repartidors també són considerats altres vehicles amb conductors imprudents. Pel que als factors d'inseguretat, el 82% dels vianants assenyala la velocitat excessiva de bicicletes i patinets elèctrics com el principal. També es queixen de la circulació per la vorera, i del no respecte dels passos de vianants. En tots aquests casos, els usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) són els pitjors valorats.
5 morts el 2025
Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, els vianants representen prop del 30% del total de víctimes mortals i ferits greus de la ciutat respecte als altres modes de transport. Entre els anys 2022 i 2024 van morir 15 vianants, mentre que l'any 2025 es van registrar cinc víctimes mortals, una dada que posa de manifest la necessitat de continuar reforçant les polítiques de seguretat viària adreçades a aquest col·lectiu.