Endolla Barcelona estrena estacions de recàrrega mixta per a cotxes i motos

Endolla Barcelona ha posat en funcionament les primeres estacions de recàrrega mixta que permeten carregar simultàniament cotxes i motos elèctriques. La nova solució, gestionada per BSM, busca optimitzar l’espai públic i facilitar la transició cap a la mobilitat elèctrica.
Al llarg del 2026 està previst activar un total d’onze estacions distribuïdes de manera equitativa per tots els barris de la ciutat. La primera instal·lació ja està operativa al barri de les Corts, al carrer Europa, i alguns dels barris on hi haurà punts de subministrament són els de Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia.
Segons ha explicat la primera tinenta d’alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet, aquestes estacions “representen un pas endavant en la transformació de la mobilitat a Barcelona”, ja que optimitzen l’espai públic i faciliten una mobilitat elèctrica “més sostenible, quotidiana i accessible”.
1.035 punts de recàrrega
Els usuaris poden consultar la ubicació i la disponibilitat dels punts de recàrrega a través de l’aplicació SMOU. Actualment, Endolla Barcelona compta amb prop de 54.000 usuaris i 1.035 punts de recàrrega, i continua ampliant la seva xarxa amb noves solucions com l’increment de potència, el smartcharging als aparcaments BSM i la futura incorporació de punts de recàrrega ràpida de 160 kW a la via pública.