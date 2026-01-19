Els cotxes de baixes emissions a Barcelona ja tripliquen els d'etiqueta B

Barcelona continua millorant la qualitat de l'aire. L'any passat es va tornar a registrar un mínim històric de contaminació per NO2 a totes les estacions de mesura de la capital catalana. En aquest sentit, la primera tinent Laia Bonet ha assegurat que les dades “no són fruit de la casualitat”. Entre altres, ha destacat que els cotxes de baixes emissions -etiquetes 0 o ECO- ja tripliquen els que tenen l'etiqueta groga (B).
L'impacte de les obres del metro a l'Eixample
L'Eixample ha estat tradicionalment una de les zones més contaminades de Catalunya. En aquest sentit, no va ser fins al 2023 que va aconseguir complir el límit legal fixat per la Unió Europa en 40 micrograms per metre cúbic.
El 2024 va baixar a 33 mentre que l'any passat el valor de diòxid de nitrogen es va situar en només 29. Un descens del 12% que Bonet ha admès que pot estar influït per les obres de la línia 8 del metro, un fet que havia denunciat la plataforma Eixample Respira fa uns dies. Tot i això, ha assegurat que la Generalitat ha validat les dades i que la tendència -amb reduccions menors- es repeteix arreu de la ciutat.
L'altre punt de mesura que fins abans de la pandèmia no complia els límits legals era el de Gràcia-Sant Gervasi. Si el 2019 registrava una concentració de 44 micrograms, ara ja només és de 29. En aquests dos punts més crítics, la regidora barcelonina ha destacat que “ja s'està més a prop dels nous límits europeus del 2030 que dels actuals”.
De fet, a final de la dècada no es podrà superar el llindar de 20, un fet que enguany ja s'està complint a la Vall d'Hebron, Sants i Palau Reial. Tot i això, bona part de la ciutat encara està lluny d'assolir-ho i encara més de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): només 15 micrograms per metre cúbic.