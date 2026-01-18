L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà el canvi d'un ciclomotor de combustió a un elèctric

La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment les bases del programa d'ajuts a particulars per canviar els ciclomotors de combustió per elèctrics. El programa preveu subvencionar amb 600 euros aquesta renovació. Es tracta del primer pas per tirar endavant les convocatòries, que busquen arribar a l'objectiu de tenir un parc 100% elèctric i de zero emissions el 2030.
El programa té un pressupost inicial de prop de 15 milions d'euros i preveu la renovació de fins a 24.000 ciclomotors de combustió a elèctrics i l'impuls d'una xarxa d'estacions d'intercanvi de bateries. Més endavant s'aprovaran també les bases reguladores de les convocatòries d'ajuts per a flotes i professionals, que s'emmarquen dins del mateix pla.
Un dels requisits per poder accedir a l'ajut és desballestar un ciclomotor de combustió. Tindrà un import únic en tots els casos de 600 euros, una xifra que se situa entre el 16% i el 40% de l'import d'un ciclomotor elèctric nou. Se'n podran beneficiar totes les adquisicions de nous ciclomotors que realitzin els particulars a partir de l'1 de març, i durant quatre anys, un cop aprovades definitivament i publicades les bases dels ajuts.
Què s'ha d'entregar per tenir l'ajut?
Les persones que vulguin optar als 600 euros hauran d'aportar els justificants de la compra del ciclomotor elèctric i el del desballestament del vehicle de combustió. Els dipòsits de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ofereixen el servei de desballestament gratuït per als ciutadans i el lliurament del certificat vàlid per sol·licitar l'ajut.
El programa aspira a arribar a la totalitat de ciclomotors de combustió que circulen habitualment per la ciutat, de manera que siguin substituïts per vehicles elèctrics de zero emissions. En total, a Barcelona hi ha censats actualment 32.000 ciclomotors, dels quals s'estima que aproximadament en circulen 18.000 de combustió. Del total de censats, al voltant de 8.000 ja són elèctrics i uns 24.000 de combustió. Segons les dades disponibles, s'estima que són els responsables de les emissions d'aproximadament 3.000 tones de CO₂ anuals.
Impuls a una xarxa d'intercanvi de bateries
El programa de descarbonització dels vehicles de dues rodes també preveu una segona línia d'ajuts per impulsar la implantació d'una xarxa d'infraestructura de recàrrega per intercanvi de bateries de ciclomotors i motocicletes. En aquest cas, el consistori treballa en les bases que regiran la concessió d'aquestes ajudes, que inclouran prop de tres milions d'euros en quatre anys per subvencionar la instal·lació d'aquestes estacions d'intercanvi, amb un abast d'almenys 64 punts nous en quatre anys.