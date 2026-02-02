Les matriculacions de vehicles electrificats es disparen a Catalunya

Les matriculacions de vehicles electrificats es van disparar un 29,5% al gener a Catalunya en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Segons dades de la patronal Anfac, en el primer mes del 2026 se'n van vendre 2.104, gairebé 480 més que l'exercici anterior (1.625).
L'augment contrasta amb el lleuger descens de la venda de turismes de la resta de combustibles, que va caure un 0,7% anual en l'inici d'any i es va situar en les 9.434 unitats (vs. 9.498 el 2025). A l'Estat, la venda de cotxes ha arrencat el 2026 amb un repunt de l'1,1%, fins a les 73.103 unitats.
La patronal considera "bona" la xifra tenint en compte que el gener de l'any passat va ser "extraordinari" per les vendes a conseqüència de la dana a València. De fet, sense l'efecte de la dana el mercat hauria augmentat un 7%, segons ha indicat Anfac. Per aquest motiu, la patronal ha assegurat que l'any ha arrencat "positiu, tot i les incerteses", amb les vendes a particulars que "es mantenen fortes".
Caiguda de les vendes de gasolina
Per demarcacions, dels 9.434 turismes venuts, 6.911 van ser a Barcelona, 1.018 a Girona, 478 a Lleida i 1.027 a Tarragona. Per combustible, les vendes de gasolina van caure un 14,5%, fins a les 2.223 unitats; els de dièsel un 59,2%, fins a les 212. L'agregat de la resta de combustibles va augmentar un 9,74%, fins a les 6.999 unitats.
La patronal ha demanat "certeses" en el mercat de vehicles electrificats i ha assenyalat que ni s'ha publicat el 'Pla auto+' ni està en vigor la pròrroga de la deducció del 15% de l'IRPF en la compra d'un vehicle d'aquestes característiques. Segons apunten en un comunicat, això ha contingut "moltes" compres alhora que ha fet que no s'estigui generant una "cartera de comandes" per als pròxims mesos.