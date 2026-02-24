Les pluges i la calor del 2025 dupliquen les plagues a Catalunya

Les precipitacions caigudes al llarg del 2025, en alguns punts de Catalunya va ser especialment plujós, i a la vegada les temperatures càlides de l’estiu van motivar que es disparessin les actuacions del control de plagues de rosegadors i paneroles, segons l'enquesta de l'Associació de Professionals de Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP).
L’estudi concreta que la vigilància contra paneroles va créixer un 81,5% respecte al 2024 -suposa quasi duplicar- i en un percentatge similar el de rosegadors. L’organització empresarial recorda que és el quart any consecutiu de crescuda d’aquests treballs. L’anàlisi concreta que l’afectació té major incidència en ciutats grans com ara Tarragona, Girona, Barcelona i la seva àrea metropolitana.
ADEPAP vincula els resultats de l’estudi a la meteorologia del 2025, “un any càlid arreu i plujós a la majoria de les comarques” i això “afavoreix la proliferació d’insectes en general”. L’enquesta també precisa un increment d’un 37% anual de la demanda de treballs en insectes voladors.
D’altra banda, un 33,3% de les companyies enquestades va augmentar l’activitat de desinfecció de xinxes de llit. Quant a control d’aus, una mica més del 30% de les empreses que van respondre al qüestionari sosté que van créixer les actuacions d’aquest servei. La meitat d’aquelles firmes que sí que van fer control d’aus i que van augmentar la seva activitat en aquest àmbit, la crescuda d’actuacions va ser d’entre un 10% i un 25%.
També augment la legionel·la
L’estudi de l’ADEPAP assenyala que va enfilar-se gairebé a un 40% la demanda d’actuacions de control de legionel·la. Tot i això, puntualitza que més del 48,1% de les empreses que han respost no fan treballs d’aquest tipus.
El qüestionari sobre l’evolució d’aquesta activitat s’ha fet amb companyies de desinfecció i control de plagues associades a ADEPAP, que agrupa el 30% de les firmes catalanes de salut ambiental. Un 34% de la vuitantena d’adherits a l’organització han respost l’enquesta, que es va fer del 28 gener al 18 de febrer d'enguany.