El mosquit tigre colonitza en dues dècades el 80% dels municipis catalans

L'agost del 2004 es va detectar per primera vegada el mosquit tigre a Catalunya. Sant Cugat del Vallès va ser el primer municipi del conjunt de l'Estat on es constatava la presència d'aquest insecte invasor que, més enllà de les picades doloroses, poden ser portadors de malalties tropicals com el dengue. Dues dècades després ja ha arribat a quasi 750 poblacions, pràcticament el 80% dels municipis del país. De fet, la seva expansió continua cap a noves zones a l'interior i al Pirineu. “No ho podem frenar, però si controlar-ne les poblacions”, explica el biòleg Roger Eritja, responsable d’entomologia del projecte Mosquito Alert.
Dues dècades amb el mosquit tigre a Catalunya
El mosquit tigre (Aedes albopictus) va començar la seva expansió a Catalunya des del Vallès Occidental i se sospita que provenia de França. La primera població a detectar-se el 2004 va ser Sant Cugat mentre que posteriorment també es va trobar a Cerdanyola. L'any següent ja va arribar a Barcelona, en punts del Baix Llobregat així com del Tarragonès i, a partir d'aquí, l'expansió va ser imparable.
L'any 2024, just vint anys després de la primera detecció, ja afectava 735 municipis del nostre país. Va arribar a molts punts del Ripollès com Camprodon o Ribes de Freser, a Puigcerdà (la Cerdanya), a pobles petits d'Osona i també localitats de Ponent on encara no s'hi havia detectat.
De fet, el seu procés de distribució ha anat de costa cap a l'interior i tot apunta que enguany ha colonitzat més pobles tant del centre del país com sobretot del Pirineu, la zona que fins ara havia quedat lliure de mosquit tigre. L'any passat, per exemple, va arribar a Esterri d'Àneu, tot just la segona població del Pallars Sobirà on es confirmava la seva presència. Els Agents Rurals, en aquest sentit, controlen una quarantena de municipis fins a mitjans d'octubre on se sospita que hi ha arribat. Concretament, col·loquen paranys i recullen mostres per ser analitzats.
“Podíem esperar una expansió com la que s'ha produït, però no en sabíem el ritme”, explica Roger Eritja, investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). Aquesta institució, a través del projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert, acaba de presentar amb la participació d'una trentena d'institucions i centres de recerca el primer mapa de municipis afectats al conjunt de l'Estat no només pel mosquit tigre sinó per dues espècies més: el mosquit del Japó (Aedes japonicus) i el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti). Integra tot el coneixement tant dels científics, les institucions com les aportacions dels ciutadans, un fet que els seus responsables consideren imprescindible per seguir-ne l'evolució i poder establir mesures de prevenció i control.
El canvi climàtic no és responsable de l'arribada del mosquit tigre
Sovint, s'ha relacionat directament l'arribada del mosquit tigre amb el canvi climàtic. L'expert en insectes ho matisa molt. “Es tracta d'una espècie invasora provinent de l'Àsia i la seva expansió està relacionada amb la globalització”, explica en declaracions a Nació. Això sí, l'actual augment de temperatures pot afavorir que arribi en algunes zones tradicionalment més fredes -per exemple algunes valls del Pirineu- que en condicions normals no ho hauria fet.
Tampoc està gens clar què passarà en un futur. L'actual increment n'afavoreix la reproducció, però si els valors continuen pujant potser l'espècie en queda afectada, recorda el responsable científic del projecte Mosquito Alert. També un canvi en les precipitacions -menys pluja i més torrencial- pot ser un factor limitant.
Sigui com sigui, en l'actual context la colonització de nous territoris és inevitable. A Catalunya ja arriba al 80% dels municipis mentre que al conjunt de l'Estat la xifra és molt menor, però afecta a dos terços de la població. De fet, Itàlia mostra que en només tres dècades -es va detectar el 1991- va arribar a la pràctica totalitat del país. “No és possible erradicar-la”, assegura Roger Eritja, però els experts insisteixen que sí que en pot controlar les poblacions amb la col·laboració de veïns i ajuntaments. En aquest sentit, evitar aigües estancades continua sent la millor mesura.
Prevenció enfront malalties tropicals com el dengue
Mentre el mosquit de la febre groga està circumscrit a les Canàries, el mosquit del Japó ja afecta 111 municipis del nord de la península Ibèrica. Malgrat també ser invasor, té poques similituds morfològiques i ecosistèmiques amb el tigre. Concretament, viu en boscos caducifolis i s'adapta a temperatures mitjanes més baixes. També suposa una menor preocupació mèdica, ja que només pot ser portador del Nil Occidental, una malaltia que pot transmetre amb més facilitat el mosquit comú.
El mosquit tigre, en canvi, malgrat no ser d'origen tropical sí que pot transmetre malalties d'aquesta zona com el dengue, el Zika o el chikungunya. Fa poques setmanes, responsables de la Generalitat assumien que és molt probable que acabessin sent autòctones.
El responsable científic del projecte Mosquito Alert aposta per la conscienciació i per la prevenció. “És evident que el risc cada vegada és més gran, ja que tant augmenta l'expansió de l'espècie com els desplaçaments per lleure o migracions”, explica. Ara bé, recorda que el sistema sanitari té protocols quan es detecten casos que inclouen el control i l'eliminació dels mosquits per intentar aturar els brots locals. “Se'n poden evitar molts, però no tots”, conclou.