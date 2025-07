La Generalitat alerta que el dengue acabarà sent autòcton a Catalunya

Les temperatures extremes d'aquests dies han provocat una norantena de defuncions, segons l'estadística de monitorització de l'excés de mortalitat. Tanmateix, com ha admès el Departament de Salut, també suposa un risc d'augment d'infeccions alimentàries així com de malalties transmeses per mosquits. En aquest sentit, la Generalitat alerta que el dengue pot acabar sent autòcton a Catalunya, malgrat que fins ara només el 2% de casos estan provocats a contagis locals.

Dues dècades amb el mosquit tigre a Catalunya

El mosquit tigre es va detectar per primera vegada a Catalunya l'any 2004 a Sant Cugat del Vallès. Dues dècades després, segons dades dels Agents Rurals, pràcticament s'ha estès per tot el país -743 municipis- excepte a les comarques del Pirineu i el Prepirineu.

Aquesta espècie, l'Aedes albopictus, va preocupar des de l'inici no només pel dolor que causen, el nombre elevat de picades sinó també per la capacitat de transmetre malalties tropicals. En aquest sentit, el mosquit tigre pot infectar el dengue, el zika i el chikungunya. El virus del Nil Occidental, per la seva banda, el pot transmetre el mosquit comú (Culex pipiens).

Cada vegada més casos, puntualment autòctons

El canvi climàtic i la globalització són els dos elements que expliquen que malalties tropicals transmeses per mosquits vagin a més a Catalunya, assenyala Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Respostes a Emergències en Salut. En aquest sentit, els casos detectats de dengue -i en menor grau de zika i chikungunya- fa anys que tendeixen a l'alça, però es van aturar amb la pandèmia. “Sense viatges, pràcticament no hi havia casos”, afegeix Carme Chacón, subdirectora general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut.

Ara bé, a partir del 2022 la incidència s'ha disparat. Hi contribueixen tant els viatges purament turístics com la de residents a Catalunya que aprofiten les vacances per visitar les famílies. En aquest sentit, els països de Sud-amèrica són els que tenen una incidència molt major a la resta. “És una zona que té molta relació amb Catalunya”, apunta Mendioroz.

En els tres darrers anys es van arribar a notificar 1.591 casos sospitosos, dels quals se'n van confirmar per laboratori 564 -quasi la meitat el 2024-. La immensa majoria -un 94%- van ser de dengue, seguit de chikungunya (4%). En canvi el zika i la febre per virus del Nil Occidental no van arribar a una vintena de casos.

De tots aquests, només el 2,1% van ser autòctons. Concretament, s'han registrat tres brots: un del virus del Nil Occidental a Reus (2022) i dos per dengue a Malgrat de Mar (2023) i Vila-seca (2024).

“Enguany esperem també molts casos importats, sobretot a finals d'agost o a principis de setembre”, assegura el subdirector general de Vigilància i Respostes a Emergències en Salut. Ara bé, des del Departament de Salut assumeixen que tard o d'hora la malaltia acabarà sent autòctona: “Hi ha una probabilitat molt elevada”.

Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, ha volgut deixar clar que “la situació encara és bona”, en comparació amb punts de la costa francesa, el nord d'Itàlia, Grècia o Andalusia. “Hem d'evitar la progressió que ja ha succeït en altres punts del Mediterrani on s'estan convertint en malalties endèmiques”. Ho podrà evitar Catalunya? “Pensar que ens en lliurarem es una mica innocent”, afegeix Fernández. Sigui com sigui, els responsables del Departament de Salut consideren que el país està “guanyant temps” per estar més preparat per una situació com la que ja pateixen en zones properes.

Coordinació per controlar i prevenir les malalties

Catalunya disposa d'una estratègia de control del mosquit tigre i s'ha instat els ajuntaments a aprovar ordenances municipals. “La millor prevenció és evitar deixar aigua estancada a les nostres cases”, apunta Carme Chacón. També des del Departament de Territori, el secretari Jordi Sargatal, ha fet una crida a reforçar les estructures de control natural: “Preservar la biodiversitat és un element clau per evitar la propagació d'aquests mosquits i malalties”.

Un dels elements a tenir en compte és que aquestes malalties no es poden transmetre entre humans, és necesari que un mosquit faci de vector. En aquest sentit, una persona afectada també ha d'extremar les precaucions per evitar noves picades que puguin transmetre la malaltia de manera autòctona. Els símptomes del dengue són les d'un refredat fort: febre, malestar, cansament i puntualment, problemes cutanis. En general, mentre no esdevingui endèmica, cal tenir especial cura si s'ha retornat d'un país amb elevada incidència o ho ha fet alguna persona de l'entorn.