Catalunya no tindrà prou arbres de Nadal aquest 2025

Els cultivadors d'avets de Nadal Montseny-Guilleries preveuen vendre un 25% més d'exemplars que l'any passat, però aquest increment no serà suficient per satisfer tota la demanda d'enguany. N'ha alertat el president dels Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC), Albert Gallifa, que ha admès que és la primera vegada que es troben amb aquest desajustament entre l'oferta i la demanda.
Ho atribueix tant al fet que "cada vegada, més consumidors escullen l'avet natural en comptes del de plàstic", com als efectes de la sequera. De fet, han detectat que falten avets d'entre 80 i 100 centímetres, que s'haurien d'haver format fa cinc anys, durant la primera sequera que va impedir plantar. I no es tracta d'un fet aïllat, sinó que Gallifa adverteix que aquesta situació s'allargarà els anys vinents.
Als vivers Can Jover Cultius, ubicats a Sant Hilari Sacalm (Selva), són dies intensos de feina de cara a Nadal. Els treballadors van de bòlit per completar les comandes: emboliquen els avets amb malles, els classifiquen amb codis de colors segons la mida i els carreguen manualment als camions, que els transportaran fins als punts de venda. Segons Gallifa, "és el primer any en molt de temps" que no hi ha prou avets per satisfer tota la demanda.
Les restriccions hídriques dels últims anys van impedir plantar amb normalitat i ara, es comencen a notar les conseqüències. I, tot plegat, coincideix amb un boom de la demanda, seguint la tendència dels últims anys. "La gent ha entès molt clarament que el producte realment ecològic és l'avet natural", destaca Gallifa. El sector calcula que les vendes han pujat entre un 20 i un 25% respecte a l'any anterior, fet que ha obligat alguns productors fins i tot a "arrencar arbres que serien per l'any vinent" per poder abastir clients i distribuïdors.
El 80% dels avets de Nadal catalans es queden a la península Ibèrica
L'auge dels avets de plàstic va fer que els productors catalans d'avets es veiessin obligats a exportar fins al 50% de la producció a països com Alemanya, Anglaterra o França per donar sortida a l'excedent. Amb el canvi de tendència, "ja no cal exportar tant", assegura Gallifa. Un 80% dels avets es queden a la península Ibèrica, i només el 20% s'envia a l'estranger, sobretot a França "per proximitat".
A més, "el 100% de l'avet nacional es produeix a les Guilleries", subratlla el president. Concretament a la zona entre Espinelves, Sant Hilari Sacalm i Viladrau, a cavall de la Selva i Osona. Els grans vivers dominen la producció, tot i que dins la trentena de firmes que formen CANAC també hi ha petits autònoms. A l'Estat Espanyol hi havia producció al País Basc, però que la manca de relleu generacional ha fet que pràcticament desaparegués.