Protecció Civil reclama avançar la tornada de vacances per la neu

Protecció Civil ha activat el Pla neucat en alerta per la possibilitat que entre diumenge 4 i dilluns 5 hi hagi precipitacions en forma de neu a cotes molt baixesa bona part de Catalunya. De moment, a l'espera que es concreti la previsió, fa una crida a avançar la tornada de vacances i demana als ajuntaments que estiguin preparats per si cal modificar les cavalcades de Reis.
Avançar a diumenge la tornada de les vacances de Nadal
Una part de la població gaudeix aquests dies de vacances i no tenien previst tornar a les seves localitats d'origen fins al dilluns 5 de gener, coincidint amb la vigília de Reis. En aquest sentit, i tenint en compte que la mobilitat pot concentrar les incidències en l'episodi de nevades a cotes baixes, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, ha fet una crida a avançar el retorn al diumenge 4 de gener.
En aquest sentit, l'alt càrrec del Departament d'Interior ha recordat la importància d'estar informats sobre la meteorologia i l'estat de les carreteres a l'hora de planificar el viatge i, sobretot, de circular amb encara més precaució de l'habitual.
Ajuntaments i cavalcades de Reis
Més enllà de les carreteres, l'altre focus d'atenció són les cavalcades de Reis. En aquest sentit, el Meteocat ha situat dilluns al matí com el moment en què la nevada pot ser més extensa i emblaquinar zones poc habituals de l'altiplà i la Catalunya central així com del Prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona.
Davant de la incertesa de les previsions, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que estiguin a punt per “si calgués fer modificacions” en els actes de rebuda dels Reis de l'Orient. Aquesta situació serà analitzada amb més deteniment en el comitè que tenen previst dilluns vinent.
Consells per a la mobilitat
Des de Protecció Civil, a banda de reclamar als conductors informar-se molt bé de l'estat del temps i de la meteorologia, s'ha insistit en els consells bàsics per circular amb la possibilitat que nevi.
- Portar el dipòsit de combustible ple.
- Tenir el telèfon mòbil carregat.
- Portar roba d'abric o mantes.
- Tenir les cadenes o equipaments per a la neu.
- Tenir la balisa B-16.