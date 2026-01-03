03 de gener de 2026

10:30

Terra

Realment pot nevar a Barcelona per Reis?

El Meteocat activa un avís que afecta tota la regió metropolitana, però la cota difícilment baixarà de 400 metres

Publicat el 03 de gener de 2026 a les 11:30

El Meteocat ha activat un avís per neu a cotes molt baixes per aquest diumenge 4 de gener i pel dilluns 5 de gener. Afecta quasi tot Catalunya -fins a 31 comarques- inclosa la regió metropolitana de Barcelona. Ara bé, pot realment nevar a la capital catalana?

Avís de neu a la regió metropolitana de Barcelona

L'avís del Servei Meteorològic de Catalunya inclou tot el país excepte part de l'Alt Pirineu i la demarcació de Girona. En aquest sentit, l'avís de 2 centímetres per sobre dels 400 metres inclou la regió metropolitana de Barcelona amb comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme, tant de matinada com a la tarda i al vespre.

Clara Brucet, tècnica de predicció del Meteocat, explica que un dels dubtes és si la precipitació es pot mantenir fins a la matinada del 6 de desembre. En aquest sentit, la zona on podria continuar nevant és el litoral i prelitoral, fet que podria afectar algunes cavalcades.

Neu a Collserola, no al centre de la ciutat

La cota de neu en aquesta zona -a diferència de Ponent- se situarà al voltant dels 400 metres. En aquest sentit, al Barcelonès -i comarques de l'entorn- difícilment es veurà nevar a les principals ciutats.

El Meteocat aclareix que, si s'acaba produint, l'enfarinada només afectarà el Tibidabo i altres zones elevades de la serra de Collserola així com del conjunt de la serrada Litoral com la Conreria, el Montnegre i el Corredor, el Garraf o l'Ordal, entre altres.

Totes les comarques amb avís

Aquestes són totes les comarques amb avís per nevades pel dilluns 5 de gener.

  • Noguera
  • Segrià
  • Pla d'Urgell
  • Garrigues
  • Priorat
  • Ribera d'Ebre
  • Terra Alta
  • Segarra
  • Urgell
  • Conca de Barberà
  • Alt Camp
  • Baix Camp
  • Baix Ebre
  • Anoia
  • Bages
  • Solsonès
  • Alt Penedès
  • Montsià
  • Alt Urgell
  • Baix Llobregat
  • Baix Penedès
  • Barcelonès
  • Berguedà
  • Garraf
  • Lluçanès
  • Maresme
  • Moianès
  • Osona
  • Pallars Jussà
  • Selva
  • Tarragonès
  • Vallès Occidental
  • Vallès Oriental

