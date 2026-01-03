Realment pot nevar a Barcelona per Reis?

El Meteocat ha activat un avís per neu a cotes molt baixes per aquest diumenge 4 de gener i pel dilluns 5 de gener. Afecta quasi tot Catalunya -fins a 31 comarques- inclosa la regió metropolitana de Barcelona. Ara bé, pot realment nevar a la capital catalana?
Avís de neu a la regió metropolitana de Barcelona
L'avís del Servei Meteorològic de Catalunya inclou tot el país excepte part de l'Alt Pirineu i la demarcació de Girona. En aquest sentit, l'avís de 2 centímetres per sobre dels 400 metres inclou la regió metropolitana de Barcelona amb comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme, tant de matinada com a la tarda i al vespre.
Clara Brucet, tècnica de predicció del Meteocat, explica que un dels dubtes és si la precipitació es pot mantenir fins a la matinada del 6 de desembre. En aquest sentit, la zona on podria continuar nevant és el litoral i prelitoral, fet que podria afectar algunes cavalcades.
Neu a Collserola, no al centre de la ciutat
La cota de neu en aquesta zona -a diferència de Ponent- se situarà al voltant dels 400 metres. En aquest sentit, al Barcelonès -i comarques de l'entorn- difícilment es veurà nevar a les principals ciutats.
El Meteocat aclareix que, si s'acaba produint, l'enfarinada només afectarà el Tibidabo i altres zones elevades de la serra de Collserola així com del conjunt de la serrada Litoral com la Conreria, el Montnegre i el Corredor, el Garraf o l'Ordal, entre altres.
Totes les comarques amb avís
Aquestes són totes les comarques amb avís per nevades pel dilluns 5 de gener.
- Noguera
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Garrigues
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Segarra
- Urgell
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Anoia
- Bages
- Solsonès
- Alt Penedès
- Montsià
- Alt Urgell
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Garraf
- Lluçanès
- Maresme
- Moianès
- Osona
- Pallars Jussà
- Selva
- Tarragonès
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental